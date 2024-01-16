Уряд Польщі домовився з далекобійниками призупинити блокаду кордону, — Reuters

Автомобілі на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo

Польський уряд досягнув певних угод з перевізниками, які з листопада блокують декілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Завтра, 17 січня, вони призупинять свій протест.

Про це повідомляє Reuters.

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Польські водії вимагали від Європейського Союзу відновити систему, за якою українським компаніям потрібні дозволи для роботи на території блоку, а європейським далекобійникам - для в'їзду в Україну.

"Це не кінець, але буде призупинення протесту. Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", — сказав Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 16 січня, опубліковано нові дані щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Однак перед поїздкою варто враховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що у Румунії переговори протестуючих фермерів з урядом країни провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.

Додамо, станом на ранок 16 січня на трасі Одеса — Рені у бік кордону не зафіксовано черг автівок. Однак є невеличке скупчення машин у межах КПП "Маяки", дорога до Румунії наразі не ускладнено зовсім.