Правительство Польши договорилось с дальнобойщиками приостановить блокаду границы, — Reuters

Автомобили на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo

Польское правительство достигло определенных соглашений с перевозчиками, которые с ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Завтра, 17 января, они приостановят свой протест.

Об этом сообщает Reuters.

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Протесты на границе

Польские водители потребовали от Европейского Союза восстановить систему, согласно которой украинским компаниям нужны разрешения для работы на территории блока, а европейским дальнобойщикам — для въезда в Украину.

"Это не конец, но будет приостановка протеста. Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", — сказал Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта.

Напомним, по состоянию на сегодня, 16 января, опубликованы новые данные о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Однако перед поездкой следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы писали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

Добавим, по состоянию на утро 16 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы не зафиксированы очереди автомобилей. Однако есть небольшое скопление машин в пределах КПП "Маяки", дорога в Румынию пока не затруднена совсем.