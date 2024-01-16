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Правительство Польши договорилось с дальнобойщиками приостановить блокаду границы, — Reuters

16 января 2024 14:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правительство Польши договорилось с дальнобойщиками приостановить блокаду границы, — Reuters
Автомобили на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польское правительство достигло определенных соглашений с перевозчиками, которые с ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Завтра, 17 января, они приостановят свой протест.

Об этом сообщает Reuters.

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Польские водители потребовали от Европейского Союза восстановить систему, согласно которой украинским компаниям нужны разрешения для работы на территории блока, а европейским дальнобойщикам — для въезда в Украину.

"Это не конец, но будет приостановка протеста. Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", — сказал Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта.

Напомним, по состоянию на сегодня, 16 января, опубликованы новые данные о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Однако перед поездкой следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы писали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

Добавим, по состоянию на утро 16 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы не зафиксированы очереди автомобилей. Однако есть небольшое скопление машин в пределах КПП "Маяки", дорога в Румынию пока не затруднена совсем.

Польша
граница
Украина
автомобиль
блокада

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