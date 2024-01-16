Польські перевізники припинили блокувати два пункти пропуску з Україною

Автомобілі на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Bartosz Frydrych/Forum/File Photo

Польські перевізники завершили блокування кордону з Україною перед двома пунктами пропуску. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".

Про це повідомляє ДПСУ.

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У ДПСУ розповіли, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.



"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. Людей закликали враховувати цю інформацію під час планування перевезень.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, польський уряд досягнув певних угод з перевізниками, які з листопада блокують декілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони призупинять свій протест.

Також ми писали, що у Румунії переговори фермерів-протестувальників з урядом країни провалилися. Протестувальники продовжать блокаду кордону.

Додамо, оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за 3 тисячі доларів.