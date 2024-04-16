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Відбувся переляком — водій в США на високій швидкості злетів у повітря (Відео)

16 квітня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В США водій седана прискорився, злетів у повітря та розбив чужий гараж (Відео)
Результат польоту авто. Скриншот: ABC 7 Chicago
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Відео з камери дверного дзвінка зафіксувало короткий та драматичний політ некерованого автомобіля. На запису видно, як автомобіль злетів у повітря і врізався в гараж.

Про це повідомив Motortrend.

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Родина з Юрупа-Валлі в Каліфорнії одного ранку побачила біля їхнього розбитого гаража автомобіль, що лежав на боку. Їхній будинок стоїть у тупику і сім'я зазвичай паркує свої вантажівки перед гаражем.

Що сталося

Водій седана намагався виконати на високій швидкості поворот, але не впорався з керуванням. Газон перед будинком, вочевидь, створив ідеальну природну рампу для запуску автомобіля в повітря, в гараж та на один з пікапів Ford F-150.

 

У репортажі чиказького ABC 7 швидкість седана не повідомляється, лише сказано, що водій "не впорався з керуванням". Але лос-анджелеський Fox 11 повідомив, що людина за кермом отримала лише "легкі та середні" травми й змогла самостійно вибратися з машини до прибуття рятувальників.

Раніше ми представили ТОП-3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.

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