В США водій седана прискорився, злетів у повітря та розбив чужий гараж (Відео)

Результат польоту авто. Скриншот: ABC 7 Chicago

Відео з камери дверного дзвінка зафіксувало короткий та драматичний політ некерованого автомобіля. На запису видно, як автомобіль злетів у повітря і врізався в гараж.

Про це повідомив Motortrend.

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Родина з Юрупа-Валлі в Каліфорнії одного ранку побачила біля їхнього розбитого гаража автомобіль, що лежав на боку. Їхній будинок стоїть у тупику і сім'я зазвичай паркує свої вантажівки перед гаражем.

Що сталося

Водій седана намагався виконати на високій швидкості поворот, але не впорався з керуванням. Газон перед будинком, вочевидь, створив ідеальну природну рампу для запуску автомобіля в повітря, в гараж та на один з пікапів Ford F-150.

У репортажі чиказького ABC 7 швидкість седана не повідомляється, лише сказано, що водій "не впорався з керуванням". Але лос-анджелеський Fox 11 повідомив, що людина за кермом отримала лише "легкі та середні" травми й змогла самостійно вибратися з машини до прибуття рятувальників.

Раніше ми представили ТОП-3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.