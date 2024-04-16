Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Отделался испугом — водитель в США на высокой скорости взлетел в воздух (Видео) arrow

Отделался испугом — водитель в США на высокой скорости взлетел в воздух (Видео)

16 апреля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В США водитель седана ускорился, взлетел в воздух и разбил чужой гараж (Видео)
Итог полета авто. Скриншот: ABC 7 Chicago
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Видео с камеры дверного звонка запечатлело короткий и драматичный полет неуправляемого автомобиля. На записи видно, как автомобиль взлетел в воздух и врезался в гараж.

Об этом сообщил Motortrend.

Читайте также:

Семья из Джурупа-Валли в Калифорнии однажды утром увидела возле их разбитого гаража автомобиль, лежавший на боку. Их дом стоит в тупике и семья обычно паркует свои грузовики перед гаражом.

Что произошло

Водитель седана пытался выполнить на высокой скорости поворот, но не справился с управлением. Газон перед домом, по всей видимости, создал идеальную природную рампу для запуска автомобиля в воздух, в гараж и на один из пикапов Ford F-150.

 

В репортаже чикагского ABC 7 скорость седана не сообщается, лишь сказано, что водитель "не справился с управлением". Но лос-анжелесский Fox 11 сообщил, что человек за рулем получил лишь "легкие и средние" травмы и смог самостоятельно выбраться из машины до прибытия спасателей.

Ранее мы представили ТОП 3 спортивных автомобилей, значительно дешевле Porsche 911. Также сообщалось, что в США обнаружили коллекцию редких автомобилей 1960-х годов.

ДТП
США
авария
авто
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю