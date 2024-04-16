В США водитель седана ускорился, взлетел в воздух и разбил чужой гараж (Видео)

Итог полета авто. Скриншот: ABC 7 Chicago

Видео с камеры дверного звонка запечатлело короткий и драматичный полет неуправляемого автомобиля. На записи видно, как автомобиль взлетел в воздух и врезался в гараж.

Об этом сообщил Motortrend.

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Семья из Джурупа-Валли в Калифорнии однажды утром увидела возле их разбитого гаража автомобиль, лежавший на боку. Их дом стоит в тупике и семья обычно паркует свои грузовики перед гаражом.

Что произошло

Водитель седана пытался выполнить на высокой скорости поворот, но не справился с управлением. Газон перед домом, по всей видимости, создал идеальную природную рампу для запуска автомобиля в воздух, в гараж и на один из пикапов Ford F-150.

В репортаже чикагского ABC 7 скорость седана не сообщается, лишь сказано, что водитель "не справился с управлением". Но лос-анжелесский Fox 11 сообщил, что человек за рулем получил лишь "легкие и средние" травмы и смог самостоятельно выбраться из машины до прибытия спасателей.

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