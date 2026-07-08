Вічні дизельні мотори, які досягають величезних пробігів

Honda CR-V 2013 року з двигуном 1.6 i-DTEC. Фото: Honda

Сергій Якуба Редактор

Традиційно дизельні двигуни вважаються витривалішими за бензинові аналоги, що підтверджується статистичними даними. Аналіз понад 521 000 оголошень на європейському автомобільному порталі на початку червня 2026 року показав, що кожен 95-й дизельний автомобіль має зафіксований пробіг понад 400 000 км. Серед бензинових машин такий показник не досягає навіть один примірник на тисячу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Європейські лідери

Французький двигун 1.5 dCi від Renault заслужив довіру водіїв після серйозної модернізації. Версії, випущені після 2006 року, позбулися ранніх проблем з паливною помпою та вкладишами, здобувши репутацію вкрай економічних агрегатів. Мотор активно встановлювали на моделі Dacia, Nissan, Suzuki та навіть Mercedes.

Не менш легендарним є двигун 2.0 HDi від концерну PSA, який в автомобілях Ford має позначення 2.0 TDCi. Цей мотор випускається з 1998 року та регулярно оновлюється, зберігаючи високу зразкову міцність. З мінусів механіки відзначають лише ризик протікання охолоджувальної рідини через клапан EGR та велику кількість модифікацій, що вимагає ретельного підбору запчастин за точними даними.

4-циліндровий двигун Mercedes OM611 випускався з 1997 по 2006 роки з розрахунком на роботу щонайменше 600 000 км. Більшість цих чавунних моторів з алюмінієвою головкою блоку роками працювали в службах таксі на машинах класу C та E, а також на комерційних фургонах Sprinter.

Італійські технології

Двигуни 1.6 та 2.0 Multijet від компанії Fiat, які з'явилися у 2008 році, базуються на дуже вдалій конструкції старого мотора 1.9 JTD. Новіші версії отримали просунуту систему впорскування під тиском 2000 барів, що забезпечило високу паливну економічність та тиху роботу. Надійні двигуни використовували також на автомобілях Alfa Romeo, Jeep та Opel.

Ремінь газорозподільного механізму на цих італійських моторах потребує заміни лише кожні 140 000 км або раз на п'ять років. Головною вразливістю для них залишаються міські поїздки на короткі відстані, які швидко забивають фільтр DPF. Також після 120 000 км пробігу можливі поодинокі збої в роботі генератора.

Азійська витривалість

Японський мотор 1.4 D-4D від Toyota став першим дизелем з алюмінієвим блоком з цієї країни. Виробник офіційно заклав у цю конструкцію ресурс на рівні 450 000 км. За умови високих пробігів агрегат майже не вимагає дорогих ремонтів, хоча власники іноді стикаються з шумним ланцюгом ГРМ або підвищеною витратою мастила.

Корейський двигун 1.6 CRDi від Hyundai та Kia з'явився у 2007 році та розрахований на 500 000 км експлуатації. Важливою перевагою ранніх версій є відсутність дорогого двомасового маховика. Паливна система від Bosch може бути чутливою до якості пального, проте всі її елементи легко піддаються відновленню.

Японський дизель 1.6 i-DTEC від Honda, що вийшов у 2013 році на моделях Civic та CR-V, демонструє гарну динаміку. Перед покупкою варто перевірити історію авто на предмет усунення заводського люфту розподільного вала, який виробник міняв за гарантією. Мастило в цьому технологічному японському двигуні рекомендують оновлювати кожні 10 000 км.

Раніше Новини.LIVE писали, яка головна проблема легендарного дизельного двигуна Volkswagen. Механіки та автовласники визнають цю версію найвдалішою в історії, хоча вона також має підступні слабкі місця.

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