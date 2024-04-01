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Верховна Рада обмежила застосування дизельних двигунів — кого торкнеться

1 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В містах України обмежили застосування дизельних двигунів — новий закон
Електробус нового зразка. Фото: Wikipedia
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Верховна Рада запровадила суттєві обмеження на придбання та експлуатацію дизельних та бензинових автобусів у секторі громадського транспорту. Українські законодавці посилаються на ЄС, де у містах до 2030 року скоротять використання автомобілів на традиційних видах пального наполовину, а повністю від них відмовляться до 2050 року.

Про це написала Avtosota.

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Недавно український парламент ухвалив, а президент підписав законопроєкт №8172, яким підтримується розвиток екологічно чистого громадського транспорту та зміцненню інфраструктури зарядних станцій.

Перехід на електробуси

Починаючи з 2036 року, на міських автобусних маршрутах в Україні будуть дозволені лише електричні автобуси, зокрема з водневими паливними елементами, або транспортні засоби, що працюють на газі.

За даними асоціації українських автовиробників "Укравтопром", до 2030 року приблизно 25% усього громадського транспорту у великих містах складатимуть автобуси, що працюють на електриці або газі. Прогнозується, що до 2033 року ця частка подвоїться.

Розвиток зарядної інфраструктури

Забезпечення розвитку електромобілів та інфраструктури станцій зарядки електромобілів визначається пріоритетом формування державної політики у сфері автомобільного транспорту.

Закон спрощує вимоги до земельних ділянок для електрозарядних станцій стимулюють їх розгортання, Ті, що підключені до мереж Укренерго, будуть звільнені від плати за потужність до 2024 року.

Також документ дозволяє встановлювати зарядні станції в межах багатоквартирних будинків за умови достатньої потужності. Ця ініціатива збільшує доступність зарядної інфраструктури та стимулює мешканців до використання електромобілів.

Раніше ми писали, що Києві не випускають на рейси автобуси, які надали партнери. Також повідомлялося, скільки коштів в Україні витратили на шкільні автобуси.

Верховна Рада
закон
авто
електрокари
автобуси
автомобіль
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