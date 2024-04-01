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Верховная Рада ограничила применение дизельных двигателей — кого коснется

1 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
В городах Украины ограничили применение дизельных двигателей — новый закон
Электробус нового образца. Фото: Wikipedia
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Верховная Рада ввела значительные ограничения на приобретение и эксплуатацию дизельных и бензиновых автобусов в секторе общественного транспорта. Украинские законодатели ссылаются на ЕС, где в городах до 2030 года сократят использование автомобилей на традиционных видах горючего наполовину, а полностью от них откажутся до 2050 года.

Об этом написала Avtosota.

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Недавно украинский парламент принял, а президент подписал законопроект №8172, которым поддерживается развитие экологически чистого общественного транспорта и укрепление инфраструктуры зарядных станций.

Переход на электробусы

Начиная с 2036 года, на городских автобусных маршрутах в Украине будут разрешены только электрические автобусы, в том числе на водородных топливных элементах, или транспортные средства, работающие на газе.

По данным ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром", к 2030 году около 25% всего общественного транспорта в крупных городах будут составлять автобусы, работающие на электричестве или газе. Прогнозируется, что к 2033 году эта доля удвоится.

Развитие зарядной инфраструктуры

Обеспечение развития электромобилей и станций зарядки электромобилей определяется приоритетом формирования государственной политики в сфере автомобильного транспорта.

Закон упрощает требования к земельным участкам для электрозарядных станций стимулируют их развертывание. Подключенные к сетям Укрэнерго будут освобождены от платы за мощность до 2024 года.

Также документ позволяет устанавливать зарядные станции в пределах многоквартирных домов при достаточной мощности. Эта инициатива увеличивает доступность зарядной инфраструктуры и стимулирует жителей использовать электромобилями.

Ранее мы писали, что в Киеве не выпускают на рейсы автобусы, которые предоставили партнеры. Также сообщалось, сколько средств в Украине было потрачено на школьные автобусы.

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