Тест з ПДР: допоможіть водієві поступити за правилами на перехресті

Кого має пропустити авто? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзд перехресть. Кого має пропустити водій сірого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише пішохідку. Лише велосипедиста. Має пропустити обох. Не має пропускати нікого.

Розбір задачі

Велосипедист проїжджає прямо, пішохідка також йде прямо, але у зворотному напрямку, а сірий автомобіль повертає праворуч.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлено знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Водій сірого автомобіля перебуває на головній дорозі, але у показаній ситуації це не має значення. Читаємо п. 16.2 ПДР:

"На регульованих й нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Отже, водій сірого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою велосипедисту та пішохідці.

Правильна відповідь №3

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