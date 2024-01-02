Тест з ПДР: допоможіть водієві поступити за правилами на перехресті

Велосипедист, пішохідка та авто на головній — хто кого має пропустити
Задача з теми проїзд перехресть. Кого має пропустити водій сірого автомобіля?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише пішохідку.
- Лише велосипедиста.
- Має пропустити обох.
- Не має пропускати нікого.
Розбір задачі
Велосипедист проїжджає прямо, пішохідка також йде прямо, але у зворотному напрямку, а сірий автомобіль повертає праворуч.
Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлено знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".
Водій сірого автомобіля перебуває на головній дорозі, але у показаній ситуації це не має значення. Читаємо п. 16.2 ПДР:
"На регульованих й нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".
Отже, водій сірого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою велосипедисту та пішохідці.
Правильна відповідь №3
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