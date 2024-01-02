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Велосипедист, пішохідка та авто на головній — хто кого має пропустити

2 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: допоможіть водієві поступити за правилами на перехресті
Кого має пропустити авто? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзд перехресть. Кого має пропустити водій сірого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише пішохідку.
  2. Лише велосипедиста.
  3. Має пропустити обох.
  4. Не має пропускати нікого.

Розбір задачі

Велосипедист проїжджає прямо, пішохідка також йде прямо, але у зворотному напрямку, а сірий автомобіль повертає праворуч.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлено знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Водій сірого автомобіля перебуває на головній дорозі, але у показаній ситуації це не має значення. Читаємо п. 16.2 ПДР:

"На регульованих й нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Отже, водій сірого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою велосипедисту та пішохідці.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехрестя — тут і тут.

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