Тест по ПДД: помогите водителю поступить по правилам на перекрестке

Кого должно пропустить авто? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только пешехода. Только велосипедиста. Должен пропустить обоих. Не должен пропускать никого.

Разбор задачи

Велосипедист проезжает прямо, пешеход также идет прямо, но в обратном направлении, а серый автомобиль поворачивает направо.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлен знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Водитель серого автомобиля находится на главной дороге, но в данной ситуации это не имеет значения. Читаем п. 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Следовательно, водитель серого автомобиля обязан уступить дорогу велосипедисту и пешеходу.

Правильный ответ №3

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