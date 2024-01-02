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Велосипедист, пешеход и авто на главной — кто кого должен пропустить

2 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите водителю поступить по правилам на перекрестке
Кого должно пропустить авто? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только пешехода.
  2. Только велосипедиста.
  3. Должен пропустить обоих.
  4. Не должен пропускать никого.

Разбор задачи

Велосипедист проезжает прямо, пешеход также идет прямо, но в обратном направлении, а серый автомобиль поворачивает направо.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлен знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Водитель серого автомобиля находится на главной дороге, но в данной ситуации это не имеет значения. Читаем п. 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Следовательно, водитель серого автомобиля обязан уступить дорогу велосипедисту и пешеходу.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.

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