Тест по ПДД: помогите водителю поступить по правилам на перекрестке

Велосипедист, пешеход и авто на главной — кто кого должен пропустить
Задача по теме проезд перекрестков. Кого должен пропустить водитель серого автомобиля?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только пешехода.
- Только велосипедиста.
- Должен пропустить обоих.
- Не должен пропускать никого.
Разбор задачи
Велосипедист проезжает прямо, пешеход также идет прямо, но в обратном направлении, а серый автомобиль поворачивает направо.
Перекресток нерегулируемый, но на нем установлен знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".
Водитель серого автомобиля находится на главной дороге, но в данной ситуации это не имеет значения. Читаем п. 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".
Следовательно, водитель серого автомобиля обязан уступить дорогу велосипедисту и пешеходу.
Правильный ответ №3
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