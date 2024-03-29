Тест з ПДР: хто з учасників руху підступно порушує правила

Де порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з багатьма учасниками руху. Хто порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії білого та синього автомобілів. Велосипедист. Лише водій синього автомобіля. Лише водій білого автомобіля. Велосипедист та водій синього автомобіля. Усі порушують правила.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля та велосипедист рухаються по смузі для маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", а також відповідна дорожня розмітка.

Водій білого автомобіля збирається заїхати на цю смугу, щоб зупинитися для посадки пасажирки.

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Тобто велосипедист точно правил не порушує, водій синього автомобіля — навпаки порушує.

Щодо водія білої машини є один дуже важливий нюанс викладений у пункті 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

І це випадок, зображений на малюнку для водія білого автомобіля, який має право зупинитися на смузі для маршрутних транспортних засобів, щоб підібрати пасажирку. Адже ця смуга відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки.

Отже, правила порушує лише водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №3

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