Тест по ПДД: кто из участников движения коварно нарушает правила

Где нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача со многими участниками движения. Кто нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водители белого и синего автомобилей. Велосипедист. Только водитель синего автомобиля. Только водитель белого автомобиля. Велосипедист и водитель синего автомобиля. Все нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля и велосипедист двигаются по полосе для маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", а также соответствующая дорожная разметка.

Водитель белого автомобиля намерен заехать на эту полосу, чтобы остановиться для посадки пассажира.

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

То есть велосипедист точно правил не нарушает, водитель синего автомобиля наоборот — нарушает правила.

Относительно водителя белой машины есть один очень важный нюанс, изложенный в пункте 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров возле правого края проезжей части".

И это случай, изображенный на рисунке для водителя белого автомобиля, который имеет право остановиться на полосе маршрутных транспортных средств, чтобы подобрать пассажира. Ведь эта полоса разделена прерывистой линией дорожной разметки.

Следовательно, правила нарушает только водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №3

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