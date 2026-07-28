Вчені запропонували водіям простий спосіб заощадження пального

Дорожній знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості". Фото: УНІАН

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Перевищення швидкості зазвичай асоціюється з ризиком ДТП та штрафами, проте науковці звертають увагу на інший бік питання. Нове дослідження свідчить, що просте дотримання встановлених ПДР швидкісних лімітів дає можливість суттєво зменшити витрати на пальне. Для досягнення значної вигоди водіям зовсім не обов'язково купувати електромобілі. Достатньо лише зняти ногу з педалі газу під час щоденних поїздок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Реальна економія

Дослідники з Університету Міннесоти проаналізували понад 120 000 000 реальних поїздок легкових автомобілів в США. Виявилося, що якби водії дотримувалися дозволеної правилами дорожнього руху швидкості, щоденна економія сягала б еквівалента 19 260 000 євро. При цьому споживання пального скоротилося б на понад 25 000 000 л на день, а викиди CO2 зменшилися б на 57 000 т.

Легкові машини відповідають за значну частку споживання енергії на дорогах. Наприклад, за даними проєкту Odyssee-Mure, саме вони використовують близько половини енергії всього автомобільного транспорту Європи.

Втрата часу

Автори дослідження підкреслюють, що колосальні фінансові та екологічні здобутки не потребують від водіїв серйозних жертв. Розрахунки показують, що дотримання швидкісного режиму збільшує середній час щоденної поїздки на роботу лише на 54 секунди.

Професор Вільям Нортроп зазначає, що сучасні авто з ДВЗ є дуже економічними, але водночас мають високу потужність, через що розвивати високу швидкість стало занадто просто. Спокійна їзда залишається найпростішим способом зменшити витрати. Надалі науковці планують вивчити вплив різкого прискорення на загальний паливний апетит машин.

Раніше Новини.LIVE писали, які нові негібридні автомобілі споживають менш як 6 л/100 км. На ринку досі залишаються винятково бензинові моделі, які значно дешевші за гібридні аналоги, але здатні заощаджувати паливо.

Також читайте, чому витрата палива влітку залежить від кольору авто. Наукові дослідження доводять наявність прямого зв'язку між фарбуванням автомобіля та апетитом двигуна в гарячий сезон.