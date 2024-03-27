Тест з ПДР: яка швидкість дозволена автомобілям на ділянці дороги

Важливий тест з ПДР — з якою швидкістю дозволяється їхати водіям авто
Перевищення швидкості є серйозним порушенням правил та найпоширенішою причиною ДТП. З якою швидкістю дозволяється рух водіям автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоному автомобілю не більше 20 км/год, а білому не більше 50 км/год.
- Обом автомобілям не більше 50 км/год.
- Червоному автомобілю не більше 10 км/год, а білому не більше ніж 90 км/год.
- Обом автомобілям не більше 15 км/год.
- Червоному автомобілю не більше 15 км/год, а білому не більше 60 км/год.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля повертає праворуч, а водій білого — ліворуч. На зображеній ділянці дороги висить дорожній знак 5.35 "Кінець житлової зони".
Тобто білий автомобіль виїжджає з житлової зони, а червоний до неї заїжджає.
Згідно з пунктом 12.5 ПДР, "у житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год". Водночас пункт 12.4 говорить, що "у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год".
Таким чином, водій червоного автомобіля в'їжджаючи у житлову зону має право рухатися зі швидкістю не більше 20 км/год, а водій білого, що виїжджає з цієї зони, продовжить рух в межах населеного пункту зі швидкістю до 50 км/год.
Правильна відповідь №1
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