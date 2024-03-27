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Важливий тест з ПДР — з якою швидкістю дозволяється їхати водіям авто

27 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: яка швидкість дозволена автомобілям на ділянці дороги
Яка швидкість дозволена? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Перевищення швидкості є серйозним порушенням правил та найпоширенішою причиною ДТП. З якою швидкістю дозволяється рух водіям автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоному автомобілю не більше 20 км/год, а білому не більше 50 км/год.
  2. Обом автомобілям не більше 50 км/год.
  3. Червоному автомобілю не більше 10 км/год, а білому не більше ніж 90 км/год.
  4. Обом автомобілям не більше 15 км/год.
  5. Червоному автомобілю не більше 15 км/год, а білому не більше 60 км/год.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля повертає праворуч, а водій білого — ліворуч. На зображеній ділянці дороги висить дорожній знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Важливий тест з ПДР — з якою швидкістю дозволяється їхати водіям авто - фото 1

Тобто білий автомобіль виїжджає з житлової зони, а червоний до неї заїжджає.

Згідно з пунктом 12.5 ПДР, "у житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год". Водночас пункт 12.4 говорить, що "у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год".

Таким чином, водій червоного автомобіля в'їжджаючи у житлову зону має право рухатися зі швидкістю не більше 20 км/год, а водій білого, що виїжджає з цієї зони, продовжить рух в межах населеного пункту зі швидкістю до 50 км/год.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил роз'їзду на перехресті — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
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