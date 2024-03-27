Тест по ПДД: какая скорость разрешена автомобилям на участке дороги

Какая скорость разрешена? Рисунок: "За! Правилами"

Превышение скорости является серьезным нарушением правил и распространенной причиной ДТП. С какой скоростью разрешается движение водителям автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красному автомобилю не больше 20 км/ч, а белому не больше 50 км/ч. Обоим автомобилям не больше 50 км/ч. Красному автомобилю не более 10 км/ч, а белому не более 90 км/ч. Обоим автомобилям не больше 15 км/ч. Красному автомобилю не больше 15 км/ч, а белому не больше 60 км/ч.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля поворачивает направо, а водитель белого налево. На изображенном участке дороги висит дорожный знак 5.35 "Конец жилой зоны".

То есть белый автомобиль уезжает из жилой зоны, а красный в нее заезжает.

Согласно пункту 12.5 ПДД, "в жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч". В то же время, пункт 12.4 говорит, что "в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Таким образом, водитель красного автомобиля въезжая в жилую зону имеет право двигаться со скоростью не более 20 км/ч, а выезжающий из этой зоны водитель белого продолжит движение в пределах населенного пункта со скоростью до 50 км/ч.

Правильный ответ №1

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