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Вартість автогазу знову зросла — які будуть ціни на пальне завтра

18 вересня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 19 вересня 2024 року
Автозаправка в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

В Україні оновили ціни на пальне. Вартість автогазу зросла на 33 копійки, проте бензин марки А-92 трохи здешевшав.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 19 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 19 вересня

За даними моніторингового порталу, 19 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 31,70 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,25 грн/л;
  • А-95 — 56,62 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,72 грн/л;
  • скраплений газ — 30,13 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 19 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 19 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 19 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,97 грн/л, на KLO — 32,59 грн/л, на Shell — 31,36 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, експерти розповіли, що станеться з автомобілем, якщо постійно починати рух з другої передачі на МКПП. Початок руху з другої передачі стане причиною перегрівання дисків зчеплення. 

Ми також писали про ТОП-15 вживаних авто, які найбільше знецінюються протягом року користування. Нові електромобілі все ще коштують дорожче, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння, але на вторинному ринку електрокари стрімко переходять на територію вигідних цін.

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