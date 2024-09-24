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В Україні зростають ціни на автогаз — скільки коштує бензин на АЗС

24 вересня 2024 06:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне 24 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні
Автозаправна станція в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу в Україні змінились ціни на пальне. Знову суттєво зросла вартість автогазу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 24 вересня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 24 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 24 вересня

За даними моніторингового порталу, 24 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 32,60 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 31,37 грн/л.
Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні станом на 24 вересня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 24 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 24 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в Україні розпочалися продажі найдешевшого кросовера Ford. Виробники заявляють, що авто ідеально пристосовано для міських поїздок. 

Також ми писали, про ароматизатори для авто, які запахи допоможуть залишатися уважним за кермом. Важливо звертати увагу на якість та склад ароматизаторів. Вибирайте натуральні ефірні олії або ароматизатори на їх основі. 

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