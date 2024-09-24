Цены на топливо 24 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине

В Украине растут цены на автогаз — сколько стоит бензин на АЗС
За последние сутки в Украине изменились цены на топливо. Вновь существенно выросла стоимость автогаза.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 24 сентября вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 24 сентября
По данным мониторингового портала, 24 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,14 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,64 грн/л;
- дизельное топливо — 52,69 грн/л;
- сжиженный газ — 32,60 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,49 грн/л;
- А-92 — 53,56 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,67 грн/л;
- сжиженный газ — 31,37 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 24 сентября
Топливо бренда "Евро-95" 24 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.
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