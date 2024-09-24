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В Украине растут цены на автогаз — сколько стоит бензин на АЗС

24 сентября 2024 06:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 24 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки в Украине изменились цены на топливо. Вновь существенно выросла стоимость автогаза.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо 24 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 24 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 24 сентября

По данным мониторингового портала, 24 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,60 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 31,37 грн/л.
Цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине на 24 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 24 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 24 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 24 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Украине начались продажи самого дешевого кроссовера Ford. Производители заявляют, что авто идеально приспособлено для городских поездок.  

Также мы писали об ароматизаторах для авто, какие запахи помогут оставаться внимательным за рулем. Важно обращать внимание на качество и состав ароматизаторов. Выбирайте натуральные эфирные масла или ароматизаторы на их основе.

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