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В Україні знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне на АЗС

25 вересня 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне 25 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні
Автозаправна станція в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу в Україні змінились ціни на пальне. Вкотре за останні дні зросла вартість автогазу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне 25 вересня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 25 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 25 вересня

За даними моніторингового порталу, 25 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,68 грн/л;
  • скраплений газ — 32,77 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 31,70 грн/л.
Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні станом на 25 вересня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 25 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 25 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 25 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в США заборонять електрокари з Китаю. Міністерство торгівлі США запропонує заборонити продаж або імпорт "розумних" машин, які використовують певні китайські або російські технології.  

Також ми писали, які колісні диски кращі для автомобіля. При виборі дисків для автомобіля завжди виникає питання: що краще — литі чи штамповані.

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