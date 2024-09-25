Ціни на пальне 25 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

Автозаправна станція в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу в Україні змінились ціни на пальне. Вкотре за останні дні зросла вартість автогазу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 25 вересня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 25 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 25 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л;

дизельне пальне — 52,68 грн/л;

скраплений газ — 32,77 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,53 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,67 грн/л;

скраплений газ — 31,70 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 25 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 25 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Нагадаємо, в США заборонять електрокари з Китаю. Міністерство торгівлі США запропонує заборонити продаж або імпорт "розумних" машин, які використовують певні китайські або російські технології.

Також ми писали, які колісні диски кращі для автомобіля. При виборі дисків для автомобіля завжди виникає питання: що краще — литі чи штамповані.