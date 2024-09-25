Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС arrow

В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС

25 сентября 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 25 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки в Украине изменились цены на топливо . В который раз за последние дни выросла стоимость автогаза.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria .

Читайте также:

Какая информация о топливе 25 сентября вас интересует больше всего:

Цены на топливо 25 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 25 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 25 сентября

По данным мониторингового портала, 25 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,68 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,77 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 31,70 грн/л.
Цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине на 25 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 25 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 25 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 25 сентября обойдется дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в США запретят электрокары из Китая. Министерство торговли США предложит запретить продажу или импорт "умных" машин, использующих определенные китайские или российские технологии.  

Также мы писали, какие колесные диски лучше для автомобиля. При выборе дисков для автомобиля всегда возникает вопрос: что лучше — литые или штампованные.

бензин авто АЗС цены в Украине дизтопливо автогаз

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Эксклюзив

06:38 Возможно ли построить подземные ТЭС в Украине — в ВР ответили

06:30 В Украине продолжают расти цены на кукурузу - стоимость зерна в сентябре

06:30 Документы для получения отсрочки — какие проблемы могут возникнуть в ТЦК

06:16 Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

06:03 Чем заменить русизм "в конце концов" — советы языковедов

06:01 Карты Ощадбанка иногда могут считаться недействительными — причины

05:50 В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС

05:50 Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Эксклюзив

06:38 Возможно ли построить подземные ТЭС в Украине — в ВР ответили

06:30 В Украине продолжают расти цены на кукурузу - стоимость зерна в сентябре

06:30 Документы для получения отсрочки — какие проблемы могут возникнуть в ТЦК

06:16 Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

06:03 Чем заменить русизм "в конце концов" — советы языковедов

06:01 Карты Ощадбанка иногда могут считаться недействительными — причины

05:50 В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС

05:50 Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью