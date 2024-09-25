Цены на топливо 25 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки в Украине изменились цены на топливо . В который раз за последние дни выросла стоимость автогаза.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria .

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Цены на топливо в Украине на 25 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По данным мониторингового портала, 25 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л;

дизельное топливо — 52,68 грн/л;

сжиженный газ — 32,77 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,53 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,67 грн/л;

сжиженный газ — 31,70 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 25 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Топливо бренда "Евро-95" 25 сентября обойдется дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Напомним, в США запретят электрокары из Китая. Министерство торговли США предложит запретить продажу или импорт "умных" машин, использующих определенные китайские или российские технологии.

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