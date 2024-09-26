Ціни на пальне 26 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На АЗС України оновили ціни на пальне. Вартість бензину та дизелю незначно знизилась, проте автогаз продовжує дорожчати

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 26 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 26 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л;

дизельне пальне — 52,65 грн/л;

скраплений газ — 32,80 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,53 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,67 грн/л;

скраплений газ — 31,70 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 26 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 26 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Нагадаємо, вибір між металевим і пластиковим бензобаком для автомобіля залежить від кількох факторів, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Відомо, який варіант кращий для конкретних умов експлуатації.

Також ми писали, що для того щоб заощаджувати пальне, потрібно не лише практикувати відповідну модель поведінки за кермом. Також багато залежить від технічного стану автомобіля, який дозволить знизити витрати бензину без шкоди для двигуна.