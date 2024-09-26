Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні змінились ціни на пальне — скільки коштує бензин на АЗС сьогодні arrow

В Україні змінились ціни на пальне — скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

26 вересня 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне 26 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні
АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

На АЗС України оновили ціни на пальне. Вартість бензину та дизелю незначно знизилась, проте автогаз продовжує дорожчати

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 26 вересня вас цікавить найбільше:

null
Ціни на пальне в Україні станом на 26 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 26 вересня

За даними моніторингового порталу, 26 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,65 грн/л;
  • скраплений газ — 32,80 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 31,70 грн/л.
null
Ціни на пальне в Україні станом на 26 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 26 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 26 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, вибір між металевим і пластиковим бензобаком для автомобіля залежить від кількох факторів, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Відомо, який варіант кращий для конкретних умов експлуатації. 

Також ми писали, що для того щоб заощаджувати пальне, потрібно не лише практикувати відповідну модель поведінки за кермом. Також багато залежить від технічного стану автомобіля, який дозволить знизити витрати бензину без шкоди для двигуна.

бензин АЗС ціни в Україні дизпаливо автогаз Ціни на пальне

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:17 Донька загинула, зять у полоні РФ, — зворушлива історія Марії із Чернігова

06:12 Працівникам Верховної Ради підвищать зарплату — що про це думають у Львові

06:10 Максимальні пенсії — що буде з виплатами у 2024 році

06:03 Мовознавиця пояснила, чи є в українській мові слово "жарко"

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з картками за кордоном

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

05:50 В Україні змінились ціни на пальне — скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

05:47 Рецепт фаршированого перцю без рису — смачна начинка з грибами та м'ясом

04:05 "Азову" потрібні лікарі невідкладних станів — які вимоги та умови

02:35 У Києві пролунали повторні звуки вибухів

01:58 У Києві чути звуки вибухів

Ексклюзив

06:17 Донька загинула, зять у полоні РФ, — зворушлива історія Марії із Чернігова

06:12 Працівникам Верховної Ради підвищать зарплату — що про це думають у Львові

06:10 Максимальні пенсії — що буде з виплатами у 2024 році

06:03 Мовознавиця пояснила, чи є в українській мові слово "жарко"

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з картками за кордоном

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

05:50 В Україні змінились ціни на пальне — скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

05:47 Рецепт фаршированого перцю без рису — смачна начинка з грибами та м'ясом

04:05 "Азову" потрібні лікарі невідкладних станів — які вимоги та умови

02:35 У Києві пролунали повторні звуки вибухів

01:58 У Києві чути звуки вибухів

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024
Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті