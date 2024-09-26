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В Украине изменились цены на топливо — сколько стоит бензин на АЗС сегодня

26 сентября 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 26 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На АЗС Украины обновили цены на топливо. Стоимость бензина и дизеля незначительно снизилась, однако автогаз продолжает дорожать

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 26 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 26 сентября

По данным мониторингового портала, 26 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,65 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,80 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 31,70 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 26 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 26 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 26 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, выбор между металлическим и пластиковым бензобаком для автомобиля зависит от нескольких факторов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Известно, какой вариант предпочтителен для конкретных условий эксплуатации.  

Также мы писали, что для того чтобы экономить топливо, нужно не только практиковать соответствующую модель поведения за рулем. Также многое зависит от технического состояния автомобиля, которое позволит снизить расход бензина без ущерба для двигателя.

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