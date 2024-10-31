Закриття перевалу Шурдин — які маршрути для об'зду

Автомобільний перевал "Шурдин". Фото: скриншот

У Чернівецькій області з 1 листопада 2024 року до 1 квітня 2025 року закриють рух на автомобільному перевалі "Шурдин". Рух транспортних засобів найвищим перевалом заборонять через ускладнення погодних умов з наближенням зими.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області у середу, 30 жовтня.

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Рух перевалом "Шурдин" заборонять до 1 квітня 2025 року

Зазначається, що гірський перевал "Шурдин" є частиною дороги Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська".

"Це рішення прийнято з метою забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах складних зимових погодних умов, та відповідно до п. 7 "Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування"", — аргументували у відомстві.

Також там пояснили, що дорога через перевал "Шурдин" була побудована ще за часів Австро-Угорщини. Взимку ця ділянка дороги стає смертельно небезпечною через сильні часті снігопади, густі тумани та слизьке гравійне покриття. Крім того, автошлях має численні круті повороти, які у складних погодних умовах ускладнюють рух та наражають водіїв на небезпеку потрапити у ДТП.

Цікаво, що перевал "Шурдин" є одним із найвищих перевалів в Україні. Його висота становить 1173,5 м, а перевальної ділянки автошляху – понад 19 км.

Які альтернативі маршрути на час закриття "Шурдин"

Наразі водії можуть скористатися такими маршрутами:

Р-62 Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці

Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська"

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