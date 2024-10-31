Закриття перевалу Шурдин — які маршрути для об'зду

В Україні закриють на п'ять місяців найвищий автоперевал
У Чернівецькій області з 1 листопада 2024 року до 1 квітня 2025 року закриють рух на автомобільному перевалі "Шурдин". Рух транспортних засобів найвищим перевалом заборонять через ускладнення погодних умов з наближенням зими.
Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області у середу, 30 жовтня.
Рух перевалом "Шурдин" заборонять до 1 квітня 2025 року
Зазначається, що гірський перевал "Шурдин" є частиною дороги Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська".
"Це рішення прийнято з метою забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах складних зимових погодних умов, та відповідно до п. 7 "Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування"", — аргументували у відомстві.
Також там пояснили, що дорога через перевал "Шурдин" була побудована ще за часів Австро-Угорщини. Взимку ця ділянка дороги стає смертельно небезпечною через сильні часті снігопади, густі тумани та слизьке гравійне покриття. Крім того, автошлях має численні круті повороти, які у складних погодних умовах ускладнюють рух та наражають водіїв на небезпеку потрапити у ДТП.
Цікаво, що перевал "Шурдин" є одним із найвищих перевалів в Україні. Його висота становить 1173,5 м, а перевальної ділянки автошляху – понад 19 км.
Які альтернативі маршрути на час закриття "Шурдин"
Наразі водії можуть скористатися такими маршрутами:
- Р-62 Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці
- Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська"
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