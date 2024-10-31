Закрытие перевала Шурдин — какие маршруты для объезда

В Украине закроют на пять месяцев самый высокий автоперевал
В Черновицкой области с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года закроют движение на автомобильном перевале "Шурдин". Движение транспортных средств высоким перевалом запретят из-за усложнения погодных условий с приближением зимы.
Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области в среду, 30 октября.
Движение по перевалу "Шурдин" запретят до 1 апреля 2025 года
Отмечается, что горный перевал "Шурдин" является частью дороги Т-26-09/Р-62/ – Долишний Шепот – КПП "Русская".
"Данное решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в условиях сложных зимних погодных условий и в соответствии с п. 7 "Порядка временного ограничения или запрета движения транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования"", — аргументировали в ведомстве.
Также там объяснили, что дорога через перевал "Шурдин" была построена еще при Австро-Венгрии. Зимой этот участок дороги становится смертельно опасным из-за сильных частых снегопадов, густых туманов и скользкого гравийного покрытия. Кроме того, автодорог имеет многочисленные крутые повороты, которые в сложных погодных условиях затрудняют движение и подвергают водителям опасность попасть в ДТП.
Интересно, что перевал "Шурдин" является одним из самых высоких перевалов в Украине. Его высота составляет 1173,5 м, а перевального участка автодороги – более 19 км.
Какие альтернативы маршруты на время закрытия "Шурдин"
В настоящее время водители могут воспользоваться следующими маршрутами:
- Р-62 Криворовня – Усть Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец – Черновцы
- Т-26-01 Черновцы – Вашковцы – Путила – КПП "Русская"
Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП — пешеход попал под колеса микроавтобуса.
А в Норвегии трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин.
Читайте Новини.LIVE!