Закрытие перевала Шурдин — какие маршруты для объезда

Автомобильный перевал "Шурдин". Фото: скриншот

В Черновицкой области с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года закроют движение на автомобильном перевале "Шурдин". Движение транспортных средств высоким перевалом запретят из-за усложнения погодных условий с приближением зимы.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области в среду, 30 октября.

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Отмечается, что горный перевал "Шурдин" является частью дороги Т-26-09/Р-62/ – Долишний Шепот – КПП "Русская".

"Данное решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в условиях сложных зимних погодных условий и в соответствии с п. 7 "Порядка временного ограничения или запрета движения транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования"", — аргументировали в ведомстве.

Также там объяснили, что дорога через перевал "Шурдин" была построена еще при Австро-Венгрии. Зимой этот участок дороги становится смертельно опасным из-за сильных частых снегопадов, густых туманов и скользкого гравийного покрытия. Кроме того, автодорог имеет многочисленные крутые повороты, которые в сложных погодных условиях затрудняют движение и подвергают водителям опасность попасть в ДТП.

Интересно, что перевал "Шурдин" является одним из самых высоких перевалов в Украине. Его высота составляет 1173,5 м, а перевального участка автодороги – более 19 км.

Какие альтернативы маршруты на время закрытия "Шурдин"

В настоящее время водители могут воспользоваться следующими маршрутами:

Р-62 Криворовня – Усть Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец – Черновцы

Т-26-01 Черновцы – Вашковцы – Путила – КПП "Русская"

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