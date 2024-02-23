Citroёn ё-C4 почали продавати в Україні — яка ціна та комплектація

ё-C4 обіцяє повністю безшумну ходу. Фото: citroen.nikolaev.ua

В Україні з'явилася електрична версія хетчбека Citroёn C4 — ё-C4. Попри збільшену вагу електрокара у порівнянні з бензиновими та дизельними моделями, виробник обіцяє такий самий комфорт та великий запас ходу.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Особливості ё-C4

Фірмова підвіска з амортизаторами РНС (Progressive Hydraulic Cushions) має гідродемпфери, які ефективно протидіють вадам неякісних доріг. Додасть комфорту майже повністю безшумний хід авто та відсутність пауз при перемиканні передач.

Характеристики ё-C4

Електромотор 156 к.с. та 260 Н·м крутного моменту.

Розгін до 100 км/год за 9,2 с.

Максимально швидкість у 150 км/год.

Акумуляторна батарея CATL місткістю 54 кВт·год.

Запас ходу 420 км.

За словами виробника, за умови використання терміналів з постійним струмом потужністю 100 кВт машину можна буде зарядити до 80% приблизно за пів години. Від домашнього термінала час зарядки становить 5 годин.

Фото: infocar.ua

Комплектація ё-C4

В Україні пропонуватимуть лише топову комплектацію Shine, яка передбачає:

адаптивний круїз-контроль;

мультимедійну систему з 10-дюймовим тачскріном;

світлодіодну оптику;

клімат-контроль;

багато іншого обладнання.

Ціна

ё-C4 2023 року — від 1 285 800 грн.

ё-C4 2024 року — від 1 312 000 грн.

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