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В Україні стартували продажі Citroёn ё-C4 — комплектація та ціни

23 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Citroёn ё-C4 почали продавати в Україні — яка ціна та комплектація
ё-C4 обіцяє повністю безшумну ходу. Фото: citroen.nikolaev.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні з'явилася електрична версія хетчбека Citroёn C4 — ё-C4. Попри збільшену вагу електрокара у порівнянні з бензиновими та дизельними моделями, виробник обіцяє такий самий комфорт та великий запас ходу.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Особливості ё-C4

Фірмова підвіска з амортизаторами РНС (Progressive Hydraulic Cushions) має гідродемпфери, які ефективно протидіють вадам неякісних доріг. Додасть комфорту майже повністю безшумний хід авто та відсутність пауз при перемиканні передач.

Характеристики ё-C4

  • Електромотор 156 к.с. та 260 Н·м крутного моменту.
  • Розгін до 100 км/год за 9,2 с.
  • Максимально швидкість у 150 км/год.
  • Акумуляторна батарея CATL місткістю 54 кВт·год.
  • Запас ходу 420 км.

За словами виробника, за умови використання терміналів з постійним струмом потужністю 100 кВт машину можна буде зарядити до 80% приблизно за пів години. Від домашнього термінала час зарядки становить 5 годин.

В Україні стартували продажі Citroёn ё-C4 — комплектація та ціни - фото 1
Фото: infocar.ua

Комплектація ё-C4

В Україні пропонуватимуть лише топову комплектацію Shine, яка передбачає:

  • адаптивний круїз-контроль;
  • мультимедійну систему з 10-дюймовим тачскріном;
  • світлодіодну оптику;
  • клімат-контроль;
  • багато іншого обладнання.

Ціна

  • ё-C4 2023 року — від 1 285 800 грн.
  • ё-C4 2024 року — від 1 312 000 грн.

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