Citroёn ё-C4 почали продавати в Україні — яка ціна та комплектація

В Україні стартували продажі Citroёn ё-C4 — комплектація та ціни
В Україні з'явилася електрична версія хетчбека Citroёn C4 — ё-C4. Попри збільшену вагу електрокара у порівнянні з бензиновими та дизельними моделями, виробник обіцяє такий самий комфорт та великий запас ходу.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Особливості ё-C4
Фірмова підвіска з амортизаторами РНС (Progressive Hydraulic Cushions) має гідродемпфери, які ефективно протидіють вадам неякісних доріг. Додасть комфорту майже повністю безшумний хід авто та відсутність пауз при перемиканні передач.
Характеристики ё-C4
- Електромотор 156 к.с. та 260 Н·м крутного моменту.
- Розгін до 100 км/год за 9,2 с.
- Максимально швидкість у 150 км/год.
- Акумуляторна батарея CATL місткістю 54 кВт·год.
- Запас ходу 420 км.
За словами виробника, за умови використання терміналів з постійним струмом потужністю 100 кВт машину можна буде зарядити до 80% приблизно за пів години. Від домашнього термінала час зарядки становить 5 годин.
Комплектація ё-C4
В Україні пропонуватимуть лише топову комплектацію Shine, яка передбачає:
- адаптивний круїз-контроль;
- мультимедійну систему з 10-дюймовим тачскріном;
- світлодіодну оптику;
- клімат-контроль;
- багато іншого обладнання.
Ціна
- ё-C4 2023 року — від 1 285 800 грн.
- ё-C4 2024 року — від 1 312 000 грн.
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