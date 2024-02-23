Citroёn ё-C4 начали продавать в Украине — какая цена и комплектация

В Украине стартовали продажи Citroёn ё-C4 — комплектация и цены
В Украине появилась электрическая версия хэтчбека Citroёn C4 – ё-C4. Несмотря на увеличенный вес электрокара по сравнению с бензиновыми и дизельными моделями, производитель обещает такой же комфорт и большой запас хода.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Особенности ё-C4
Фирменная подвеска с амортизаторами РНС (Progressive Hydraulic Cushions) имеет гидродемпферы, эффективно противодействующие порокам некачественных дорог. Придаст дополнительный комфорт почти полностью бесшумный ход авто и отсутствие пауз при переключении передач.
Характеристики ё-C4
- Электромотор 156 л.с. и 260 Н-м крутящего момента.
- Разгон до 100 км/ч за 9,2 с.
- Максимальная скорость в 150 км/ч.
- Аккумуляторная батарея CATL емкостью 54 кВт-ч.
- Запас хода 420 км.
По словам производителя, при использовании терминалов с постоянным током мощностью 100 кВт машину можно будет зарядить до 80% примерно за пол часа. От домашнего терминала время зарядки составляет 5 часов.
Комплектация ё-C4
В Украине будут предлагать только топовую комплектацию Shine, которая предусматривает:
- адаптивный круиз-контроль;
- мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином;
- светодиодную оптику;
- климат-контроль;
- многое другое оборудование.
Цена
- ё-C4 2023 года - от 1 285 800 грн.
- ё-C4 2024 года - от 1 312 000 грн.
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