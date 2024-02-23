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В Украине стартовали продажи Citroёn ё-C4 — комплектация и цены

23 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Citroёn ё-C4 начали продавать в Украине — какая цена и комплектация
ё-C4 обещает полностью бесшумное движение. Фото: citroen.nikolaev.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине появилась электрическая версия хэтчбека Citroёn C4 – ё-C4. Несмотря на увеличенный вес электрокара по сравнению с бензиновыми и дизельными моделями, производитель обещает такой же комфорт и большой запас хода.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Особенности ё-C4

Фирменная подвеска с амортизаторами РНС (Progressive Hydraulic Cushions) имеет гидродемпферы, эффективно противодействующие порокам некачественных дорог. Придаст дополнительный комфорт почти полностью бесшумный ход авто и отсутствие пауз при переключении передач.

Характеристики ё-C4

  • Электромотор 156 л.с. и 260 Н-м крутящего момента.
  • Разгон до 100 км/ч за 9,2 с.
  • Максимальная скорость в 150 км/ч.
  • Аккумуляторная батарея CATL емкостью 54 кВт-ч.
  • Запас хода 420 км.

По словам производителя, при использовании терминалов с постоянным током мощностью 100 кВт машину можно будет зарядить до 80% примерно за пол часа. От домашнего терминала время зарядки составляет 5 часов.

В Украине стартовали продажи Citroёn ё-C4 — комплектация и цены - фото 1
Фото: infocar.ua

Комплектация ё-C4

В Украине будут предлагать только топовую комплектацию Shine, которая предусматривает:

  • адаптивный круиз-контроль;
  • мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином;
  • светодиодную оптику;
  • климат-контроль;
  • многое другое оборудование.

Цена

  • ё-C4 2023 года - от 1 285 800 грн.
  • ё-C4 2024 года - от 1 312 000 грн.

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