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В Україні розширюють ділянки вимірювання швидкості — в поліції назвали регіони

1 березня 2024 07:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні розширюють ділянки вимірювання швидкості — в поліції назвали регіони
Патрульна поліція вимірює швидкість. Фото: patrolpolice.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українська поліція збільшить кількість ділянок використання системи TruCam та перевірки швидкості. Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України.

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Збільшення ділянок вимірювання швидкості

У поліції розповіли, що прилади TruCam, які використовуватимуть поряд із камерами автоматичної фіксації, будуть на аварійно небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху. 

"У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг", — йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг. 

Водіям нагадали, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

Точні адреси камер та приладів TruCam можна переглянути тут

Нагадаємо, нещодавно представник Кабміну Тарас Мельничук розповів, що в Україні чергові зміни до Правил дорожнього руху. Наразі відомості про спортивні споруди, об'єкти культурної спадщини та туристичної інфраструктури додаватимуться до інформаційно-вказівних знаків.

Раніше в ПДР України внесли зміни та заборонили зупинку в певних місцях. Також ми пропонували розібратися в хаосі літер, цифр та кольорів номерних знаків на авто в Україні.

поліція
авто
штраф
водії
ПДР

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