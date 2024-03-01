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В Украине расширяют участки измерения скорости — в полиции назвали регионы

1 марта 2024 07:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине расширяют участки измерения скорости — в полиции назвали регионы
Патрульная полиция измеряет скорость. Фото: patrolpolice.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинская полиция увеличит количество участков использования TruCam и проверки скорости. Места определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах. 

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

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Увеличение участков измерения скорости

В полиции рассказали, что приборы TruCam, которые будут использовать рядом с камерами автоматической фиксации, будут на аварийно опасных участках и местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушений водителями установленных ограничений скорости движения.

"В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются на отдельных участках автомобильных дорог", — говорится в сообщении правоохранителей.

В общей сложности на дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.

Водителям напомнили, что об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие фото- и видеофиксацию нарушений.

Точные адреса камер и приборов TruCam можно просмотреть здесь.

Напомним, недавно представитель Кабмина Тарас Мельничук рассказал, что в Украине очередные изменения в Правилах дорожного движения. Сведения о спортивных сооружениях, объектах культурного наследия и туристической инфраструктуры будут добавляться к информационно-указательным знакам.

Ранее в ПДД Украины внесли изменения и запретили остановку в определенных местах. Также мы предлагали разобраться в хаосе букв, цифр и цвета номерных знаков на авто в Украине.

полиция
авто
штраф
водители
ПДД

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