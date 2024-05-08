Новий мінівен Peugeot Rifter — які комплектації та ціни в Україні

Peugeot E-Rifter. Фото: peugeot.ua

В Україні почали приймати замовлення на оновлений мінівен Peugeot Rifter. Багатофункціональна модель буде доступною з 5 або 7-місним салоном, з дизельною або електричною силовою установкою.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Дизайн

В оновленій моделі з'явилися фари з потрійними смужками ходових вогнів, змінена фальшрадіаторна решітка з новим логотипом бренду та бампер із захисними вставками. Запропоновано кілька нових кольорів кузова та розширений асортимент колісних дисків.

Салон

Інтер'єр отримав нове кермо та 10-дюймовий тачскрін мультимедійної системи з покращеною камерою заднього огляду. У салоні з’являться нові варіанти високоякісної тканини та різні комбінації декору.

Габарити

Версія L1 має довжину 4,4 м та колісну базу 2785 мм. Модифікація L2 довша — 4,75 м, а її колісна база ширша — 2975 мм. Останній варіант доступний з 3-рядним салоном.

Фото: peugeot.ua

Ціни

Базова Active з МКПП — 965 400 грн.

Active подовженої модифікації — 1 023 500 грн.

Топова комплектація Allure з базовим ДВЗ та МКПП — від 1 071 200 грн.

Allure з АКПП — від 1 256 000 грн.

Allure з 130-сильним дизелем та довшим кузовом — 1 329 100 грн.

Електричний Peugeot E-Rifter — від 1 405 800 грн.

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