Новий мінівен Peugeot Rifter — які комплектації та ціни в Україні

В Україні розпочнуться продажі нового Peugeot Rifter — комплектація та ціни
В Україні почали приймати замовлення на оновлений мінівен Peugeot Rifter. Багатофункціональна модель буде доступною з 5 або 7-місним салоном, з дизельною або електричною силовою установкою.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Дизайн
В оновленій моделі з'явилися фари з потрійними смужками ходових вогнів, змінена фальшрадіаторна решітка з новим логотипом бренду та бампер із захисними вставками. Запропоновано кілька нових кольорів кузова та розширений асортимент колісних дисків.
Салон
Інтер'єр отримав нове кермо та 10-дюймовий тачскрін мультимедійної системи з покращеною камерою заднього огляду. У салоні з’являться нові варіанти високоякісної тканини та різні комбінації декору.
Габарити
Версія L1 має довжину 4,4 м та колісну базу 2785 мм. Модифікація L2 довша — 4,75 м, а її колісна база ширша — 2975 мм. Останній варіант доступний з 3-рядним салоном.
Ціни
- Базова Active з МКПП — 965 400 грн.
- Active подовженої модифікації — 1 023 500 грн.
- Топова комплектація Allure з базовим ДВЗ та МКПП — від 1 071 200 грн.
- Allure з АКПП — від 1 256 000 грн.
- Allure з 130-сильним дизелем та довшим кузовом — 1 329 100 грн.
- Електричний Peugeot E-Rifter — від 1 405 800 грн.
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