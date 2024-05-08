Новый минивэн Peugeot Rifter — какие комплектации и цены в Украине

Peugeot E-Rifter. Фото: peugeot.ua

В Украине начали принимать заказы на обновленный минивэн Peugeot Rifter. Многофункциональная модель будет доступна с 5- или 7-местным салоном, с дизельной или электрической силовой установкой.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Дизайн

В обновленной модели появились фары с тройными полосками ходовых огней, измененная фальшрадиаторная решетка с новым логотипом бренда и бампер с защитными вставками. Предложены несколько новых цветов кузова и расширен ассортимент колесных дисков.

Салон

Интерьер получил новый руль и 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с улучшенной камерой заднего вида. В салоне появятся новые варианты высококачественной ткани и разные комбинации декора.

Габариты

Версия L1 имеет длину 4,4 м и колесную базу 2785 мм. Модификация L2 длиннее — 4,75 м, а ее колесная база шире — 2975 мм. Последний вариант доступен с 3-рядным салоном.

Фото: peugeot.ua

Цены

Базовая Active с МКПП — 965 400 грн.

Active удлиненной модификации — 1 023 500 грн.

Топовая комплектация Allure с базовым ДВС и МКПП — от 1 071 200 грн.

Allure с АКПП — от 1 256 000 грн.

Allure со 130-сильным дизелем и более длинным кузовом — 1 329 100 грн.

Электрический Peugeot E-Rifter — от 1 405 800 грн.

Ранее мы писали об экономичном Peugeot 2008 в Украине. Также мы представляли ТОП-3 самых надежных классических французских автомобилей.