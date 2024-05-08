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В Украине начнутся продажи нового Peugeot Rifter — комплектация и цены

8 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Новый минивэн Peugeot Rifter — какие комплектации и цены в Украине
Peugeot E-Rifter. Фото: peugeot.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине начали принимать заказы на обновленный минивэн Peugeot Rifter. Многофункциональная модель будет доступна с 5- или 7-местным салоном, с дизельной или электрической силовой установкой.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн

В обновленной модели появились фары с тройными полосками ходовых огней, измененная фальшрадиаторная решетка с новым логотипом бренда и бампер с защитными вставками. Предложены несколько новых цветов кузова и расширен ассортимент колесных дисков.

Салон

Интерьер получил новый руль и 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с улучшенной камерой заднего вида. В салоне появятся новые варианты высококачественной ткани и разные комбинации декора.

Габариты

Версия L1 имеет длину 4,4 м и колесную базу 2785 мм. Модификация L2 длиннее — 4,75 м, а ее колесная база шире — 2975 мм. Последний вариант доступен с 3-рядным салоном.

 

В Украине начнутся продажи нового Peugeot Rifter - комплектация и цены - фото 1
Фото: peugeot.ua

Цены

  • Базовая Active с МКПП — 965 400 грн.
  • Active удлиненной модификации — 1 023 500 грн.
  • Топовая комплектация Allure с базовым ДВС и МКПП — от 1 071 200 грн.
  • Allure с АКПП — от 1 256 000 грн.
  • Allure со 130-сильным дизелем и более длинным кузовом — 1 329 100 грн.
  • Электрический Peugeot E-Rifter — от 1 405 800 грн.

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