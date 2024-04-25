Як правильно паркувати автомобіль у дворі житлового будинку — правила та покарання

В яких місцях у дворі не можна паркувати авто, щоб не мати штрафів та проблем
25 квітня 2024 19:45
Приклад неправильного паркування. Фото: brovary.net.ua
Кількість паркувальних місць біля багатоквартирних будинків в Україні дуже обмежена, наприклад в новобудовах економкласу у розрахунку на 100 квартир можуть виділити лише 20-50 місць. Де не можна паркуватися у дворі та яке може бути покарання за порушення цих заборон.
Про це написав РБК-Україна.
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Де заборонено паркувати авто
- на газонах та клумбах;
- на тротуарах;
- ближче 5 метрів до сміттєвих баків, щоб не заважати сміттєвозам:
- в місцях, де авто буде заважати проїзду швидкій допомозі, поліції, пожежній, аварійним службам тощо.
Якщо немає місця у дворі
- Можна організувати парковку самостійно. Для цього потрібно, щоб було відповідне місце, а більшість мешканців будинку проголосували за організацію автостоянки.
- Скористатися парковкою найближчого супермаркету, гіпермаркету або ТРЦ.
Покарання за неправильну стоянку
Якщо автомобіль створює перешкоду руху пішоходів, автовласник отримає штраф у розмірі 680 грн.
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