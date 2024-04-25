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В яких місцях у дворі не можна паркувати авто, щоб не мати штрафів та проблем

25 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як правильно паркувати автомобіль у дворі житлового будинку — правила та покарання
Приклад неправильного паркування. Фото: brovary.net.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Кількість паркувальних місць біля багатоквартирних будинків в Україні дуже обмежена, наприклад в новобудовах економкласу у розрахунку на 100 квартир можуть виділити лише 20-50 місць. Де не можна паркуватися у дворі та яке може бути покарання за порушення цих заборон.

Про це написав РБК-Україна.

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Де заборонено паркувати авто

  • на газонах та клумбах;
  • на тротуарах;
  • ближче 5 метрів до сміттєвих баків, щоб не заважати сміттєвозам:
  • в місцях, де авто буде заважати проїзду швидкій допомозі, поліції, пожежній, аварійним службам тощо.

Якщо немає місця у дворі

  • Можна організувати парковку самостійно. Для цього потрібно, щоб було відповідне місце, а більшість мешканців будинку проголосували за організацію автостоянки.
  • Скористатися парковкою найближчого супермаркету, гіпермаркету або ТРЦ.

Покарання за неправильну стоянку

Якщо автомобіль створює перешкоду руху пішоходів, автовласник отримає штраф у розмірі 680 грн.

Раніше ми писали про сім типових помилок водіїв на парковці. Також розповідали, як за допомогою смартфона розшукати своє авто на величезній парковці біля гіпермаркету.

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