Как правильно парковать автомобиль во дворе жилого дома — правила и наказания

Пример неправильной парковки. Фото: brovary.net.ua

Количество парковочных мест возле многоквартирных домов в Украине очень ограничено, например, в новостройках экономкласса в расчете на 100 квартир могут выделить только 20-50 мест. Где нельзя парковаться во дворе и какое может быть наказание за нарушение этих запретов.

Об этом написал РБК-Украина.

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на газонах и клумбах;

на тротуарах;

ближе 5 метров до мусорных баков, чтобы не мешать мусоровозам:

в местах, где авто будет мешать проезду скорой помощи, полиции, пожарной, аварийным службам и т.д.

Если нет места во дворе

Можно организовать парковку самостоятельно. Для этого нужно, чтобы было подходящее место, а большинство жильцов проголосовали за организацию автостоянки.

Воспользоваться парковкой ближайшего супермаркета, гипермаркета или ТРЦ.

Наказание за неправильную стоянку

Если автомобиль создает препятствие движению пешеходов, автовладелец получит штраф в размере 680 грн.

Раньше мы писали о семи типичных ошибках водителей на парковке. Также рассказывали, как с помощью смартфона отыскать свой автомобиль на огромной парковке возле гипермаркета.