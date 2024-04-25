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В каких местах во дворе нельзя парковать авто, чтобы не иметь штрафов и проблем

25 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как правильно парковать автомобиль во дворе жилого дома — правила и наказания
Пример неправильной парковки. Фото: brovary.net.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Количество парковочных мест возле многоквартирных домов в Украине очень ограничено, например, в новостройках экономкласса в расчете на 100 квартир могут выделить только 20-50 мест. Где нельзя парковаться во дворе и какое может быть наказание за нарушение этих запретов.

Об этом написал РБК-Украина.

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Где запрещено парковать авто

  • на газонах и клумбах;
  • на тротуарах;
  • ближе 5 метров до мусорных баков, чтобы не мешать мусоровозам:
  • в местах, где авто будет мешать проезду скорой помощи, полиции, пожарной, аварийным службам и т.д.

Если нет места во дворе

  • Можно организовать парковку самостоятельно. Для этого нужно, чтобы было подходящее место, а большинство жильцов проголосовали за организацию автостоянки.
  • Воспользоваться парковкой ближайшего супермаркета, гипермаркета или ТРЦ.

Наказание за неправильную стоянку

Если автомобиль создает препятствие движению пешеходов, автовладелец получит штраф в размере 680 грн.

Раньше мы писали о семи типичных ошибках водителей на парковке. Также рассказывали, как с помощью смартфона отыскать свой автомобиль на огромной парковке возле гипермаркета.

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