Как правильно парковать автомобиль во дворе жилого дома — правила и наказания

В каких местах во дворе нельзя парковать авто, чтобы не иметь штрафов и проблем
25 апреля 2024 19:45
Пример неправильной парковки. Фото: brovary.net.ua
Количество парковочных мест возле многоквартирных домов в Украине очень ограничено, например, в новостройках экономкласса в расчете на 100 квартир могут выделить только 20-50 мест. Где нельзя парковаться во дворе и какое может быть наказание за нарушение этих запретов.
Об этом написал РБК-Украина.
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Где запрещено парковать авто
- на газонах и клумбах;
- на тротуарах;
- ближе 5 метров до мусорных баков, чтобы не мешать мусоровозам:
- в местах, где авто будет мешать проезду скорой помощи, полиции, пожарной, аварийным службам и т.д.
Если нет места во дворе
- Можно организовать парковку самостоятельно. Для этого нужно, чтобы было подходящее место, а большинство жильцов проголосовали за организацию автостоянки.
- Воспользоваться парковкой ближайшего супермаркета, гипермаркета или ТРЦ.
Наказание за неправильную стоянку
Если автомобиль создает препятствие движению пешеходов, автовладелец получит штраф в размере 680 грн.
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