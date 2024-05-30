Тест з ПДР: де може зупинитися водій, щоб не отримати штраф

Де можна зупинитися? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми зупинка та стоянка. В якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

В місці А. В місці Б. Обидва місця дозволені. Обидва місця заборонені.

Розбір задачі

Водію червоного автомобіля пропонується два місця на вибір, де зупинитися. Насамперед звертаємо увагу на дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено".





Зона дії знаку триває від місця його встановлення до найближчого перехрестя. Позаяк місце зупинки А знаходиться за знаком, то воно перебуває в зоні його дії. Отже, варіанти відповіді під №1 та №3 одразу відпадають.

Розглянемо наступний варіант. Дія знаку "Зупинку заборонено" поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. Тобто зупинитися в місці Б знак заборонити не може.

Але це забороняє зробити суцільна лінія розмітки, котру водієві доведеться перетнути, аби достатися до місця Б. Цього робити не можна, а отже, зупинитися там водієві також зась. Тому відповідь №2 не правильна.

Правильна відповідь №4

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