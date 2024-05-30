Тест по ПДД: где может остановиться водитель, чтобы не получить штраф

Где можно остановиться? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме остановка и стоянка. В каком месте разрешается остановиться водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

В месте А. В месте Б. Оба места разрешены. Оба места запрещены.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагается два места по выбору, где остановиться. В первую очередь обращаем внимание на дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена".





Зона действия знака продолжается от места его установки до ближайшего перекрестка. Поскольку место остановки А за знаком, то оно находится в зоне его действия. Следовательно, варианты ответа под №1 и №3 сразу отпадают.

Рассмотрим следующий вариант. Действие знака "Остановка запрещено" распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. То есть остановиться в месте Б знак запретить не может.

Но это запрещает сделать сплошная линия разметки, которую водителю придется пересечь, чтобы добраться до места Б. Этого делать нельзя, а значит, останавливаться там водителю тоже запрещается. Поэтому ответ №2 неправильный.

Правильный ответ №4

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