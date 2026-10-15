Черги на кордоні 15 жовтня: де найбільше автомобілів

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У четвер, 15 жовтня, на кордоні України з сусідніми державами зафіксували черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше легкових авто очікують у пункті пропуску "Шегині" — 110 машин. Також скупчення транспорту є у Краківці та Устилузі.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 15 жовтня

Сьогодні, 15 жовтня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на кілько контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, легкових автомобілів тимчасово не пропускають;

"Устилуг" — 50 легкових авто, 2 автобуси;

"Угринів" — 0 легкових авто, 0 автобусів;

"Рава-Руська" — 0 легкових авто, 0 автобусів;

"Грушів" — 25 легкових авто, 0 автобусів;

"Краківець" — 45 легкових авто, 12 автобусів;

"Шегині" — 110 легкових авто, 0 автобусів, 40 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" — 0 легкових авто, 2 автобуси;

"Нижанковичі" — 0 легкових авто, 0 автобусів.

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"Малий Березний" — 10 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Ужгород" — 15 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Малі Селменці" — 0 легкових авто, 0 пішоходів.

"Тиса" — 0 легкових авто, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Дзвінкове" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 10 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 легкових авто, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових авто, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 20 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, власники електрокарів Tesla в Україні стикаються з масовими несправностями акумуляторів, які супроводжуються помилкою BMS_a079 та розбалансуванням блоків живлення. На профільних СТО накопичуються автомобілі з такими проблемами, а ремонт або заміна батареї може коштувати від 6 000 до 8 000 доларів.

Як повідомляли Новини.LIVE, окремі автомобільні деталі здатні служити протягом усього терміну експлуатації транспортного засобу за умови належного догляду. Щоб уникнути непередбачених витрат на сервісі, водіям варто стежити за станом цих агрегатів, вчасно змінювати робочі рідини та витратні матеріали й звертати увагу на ознаки зносу.