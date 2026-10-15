Очереди на границе 15 октября: где больше всего автомобилей

В Шегинях накопилось 110 автомобилей: очереди на границе сегодня
В четверг, 15 октября, на границе Украины с соседними странами были зафиксированы очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидается в пункте пропуска "Шегини" — 110 машин. Также скопление транспорта наблюдается в Краковце и Устилуге.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 15 октября
Сегодня, 15 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;
- "Устилуг" — 50 легковых автомобилей, 2 автобуса;
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Грушев" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Краковец" — 45 легковых автомобилей, 12 автобусов;
- "Шегини" — 110 легковых автомобилей, 0 автобусов, 40 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 2 автобуса;
- "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
- "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
- "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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