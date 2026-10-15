Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто В Шегинях накопилось 110 автомобилей: очереди на границе сегодня

В Шегинях накопилось 110 автомобилей: очереди на границе сегодня

Ua ru
15 октября 2026 10:50
Очереди на границе 15 октября: где больше всего автомобилей
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 15 октября, на границе Украины с соседними странами были зафиксированы очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидается в пункте пропуска "Шегини" — 110 машин. Также скопление транспорта наблюдается в Краковце и Устилуге.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 15 октября

Сегодня, 15 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 14 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;
  • "Устилуг" — 50 легковых автомобилей, 2 автобуса;
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Грушев" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Краковец" — 45 легковых автомобилей, 12 автобусов;
  • "Шегини" — 110 легковых автомобилей, 0 автобусов, 40 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 2 автобуса;
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.

 

Читайте также:

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 жовтня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Угорщиною 14 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 14 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, владельцы электрокаров Tesla в Украине сталкиваются с массовыми неисправностями аккумуляторов, сопровождающимися ошибкой BMS_a079 и разбалансировкой блоков питания. На профильных СТО скапливаются автомобили с такими проблемами, а ремонт или замена батареи может стоить от 6 000 до 8 000 долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, отдельные автомобильные детали способны служить в течение всего срока эксплуатации транспортного средства при условии надлежащего ухода. Чтобы избежать непредвиденных расходов на сервисе, водителям следует следить за состоянием этих агрегатов, своевременно менять рабочие жидкости и расходные материалы и обращать внимание на признаки износа.

авто пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации