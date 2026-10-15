Очереди на границе 15 октября: где больше всего автомобилей

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 15 октября, на границе Украины с соседними странами были зафиксированы очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидается в пункте пропуска "Шегини" — 110 машин. Также скопление транспорта наблюдается в Краковце и Устилуге.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 15 октября

Сегодня, 15 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;

"Устилуг" — 50 легковых автомобилей, 2 автобуса;

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Грушев" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Краковец" — 45 легковых автомобилей, 12 автобусов;

"Шегини" — 110 легковых автомобилей, 0 автобусов, 40 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 2 автобуса;

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.

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"Малый Березный" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

"Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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