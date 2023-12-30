У Патрульній поліції розповіли, де з 1 січня запрацюють нові камери контролю швидкості на дорогах

Камера контролю швидкості. Ілюстративне фото: auto.ria.com

В Україні від 1 січня 2024 року відновлять свою роботу 19 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. У різних містах довстановлять також ще 31 новий прилад контролю швидкості. У Патрульній поліції розповіли, де саме водіїв очікуватимуть підвищені заходи контролю їх руху на дорозі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Встановлення нових камер контролю швидкості з 1 січня

За даними Білошицького в Україні від 1 січня на дорогах працюватиме вже 50 камер контролю швидкості. Зокрема, у столиці та Київській області додадуть ще шість камер. На Миколаївщині працюватиме 12 нових приладів. У Борисполі та Кривому Розі теж встановлять нові камери, по дві на кожне місто. У Полтавському регіоні запрацює ще три комплекси фіксації порушень ПДР. На Вінниччині та Одещині додасться теж три комплекси. На Закарпатті та Волині по одній новій камері. На франківців очікує встановлення чотирьох нових приладів, а на львів'ян — п'ять. У Житомирській області буде додано ще дві нових камери.

Як пише Білошицький, загалом в Україні з 1 січня діятиме 265 комплексів фіксації порушень ПДР. Правоохоронець також звернув увагу на штрафи у разі перевищення швидкості.

"За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн, більш ніж на 50 км/год — 1 700 грн", — вказав Білошицький.

Де саме будуть розташовані нові камери контролю швидкості

Київ:

Проспект Броварський/ст. м. "Лівобережна", напрямок спрямування приладу ст. м. "Лівобережна".

Київська область:

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів;

на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка;

на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;

на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка.

Бориспіль:

вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова;

вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька.

Кривий Ріг:

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна;

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності.

Миколаїв:

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий;

просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський;

вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе;

просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова;

просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька;

просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна;

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська;

просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе;

просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе;

просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна;

просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії.

Миколаївська область:

на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове.

Полтава:

вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко;

вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. Героїв-пожежних.

Полтавська область:

на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава.

Чернігів:

вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична;

вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги;

просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників;

вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська;

вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна.

Чернігівська область:

на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ.

Вінницька область:

на 417 км+815 автодороги М-30, цнапрямок спрямування приладу с. Чаульське;

на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир;

на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця.

Волинська область:

на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна.

Житомирська область:

на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів;

на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ.

Закарпатська область:

на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород.

Івано-Франківська область:

на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького;

на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ;

на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія;

на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло.

Львів:

вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли.

Львівська область:

на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці;

на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди;

на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк;

на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк.

Одеська область:

на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші;

на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка;

на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса.

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