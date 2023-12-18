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Космічні штрафи за неправильне паркування в Україні — хто та скільки заплатить

18 грудня 2023 11:03
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Штрафи для водіїв в Україні: парламент посилить відповідальність за неправильне паркування
Верховна Рада намагається розібратися зі стоянкою вантажівок в непризначених для цього місцях. Фото: texty.org.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В українському парламенті вирішили посилити відповідальність водіїв великогабаритних та великовагових транспортних засобів за стоянку у непризначених для цього місцях. Законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів за порушення правил паркування, надійшов на розгляд до Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомив сайт Верховної Ради України.

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Чому виникла проблема

В пояснювальній записці автори законопроєкту наводять приклад Одеси, де вантажівки скупчуються поблизу портів, що спричиняє труднощі у їхній роботі. Також концентрація великогабаритного транспорту викликає великі затори та соціальну напругу у місті, й призводить до значної загазованості повітря.

Подібна ситуація також спостерігається в багатьох населених пунктах України.

"Міські патрульні поліцейські штрафують порушників, але суми штрафів є низькими. Внаслідок цього отримуємо абсурдну за змістом ситуацію, коли порушник сплачує штраф за порушення правил стоянки й продовжує стояти у непризначеному для цього місці, позаяк штраф для нього є незначним", — підкреслили законодавці.

Що пропонують депутати

Парламентарі готують нову норму КУпАП, яка б посилила відповідальність водіїв вантажівок за неправильне паркування. За таке порушення пропонують штрафувати до 6,8 тис. грн.

Рішення щодо цієї категорії адмінпорушень ухвалюватимуть на підставі протоколів поліцейських та подальшого розгляду справ у судах.

Раніше ми писали, коли автомобіль не можна забирати на штрафмайданчик. Також повідомляли, в якому місті України поліція виписала автовласникам найбільше штрафів за порушення правил паркування.

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