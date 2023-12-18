Штрафы для водителей в Украине: парламент усилит ответственность за неправильную парковку

Верховная Рада пытается разобраться со стоянкой грузовиков в неположенных местах. Фото: texty.org.ua

В украинском парламенте решили усилить ответственность водителей крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств за стоянку в неположенных местах. Законопроект, предусматривающий значительное повышение штрафов за нарушение правил парковки, поступил на рассмотрение в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщил сайт Верховной Рады Украины.

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Почему возникла проблема

В пояснительной записке авторы законопроекта приводят пример Одессы, где грузовики скапливаются вблизи портов, что вызывает трудности в их работе. Также концентрация крупногабаритного транспорта вызывает большие пробки и социальное напряжение в городе, а также приводит к значительной загазованности воздуха.

Подобная ситуация наблюдается во многих населенных пунктах Украины.

"Городские патрульные полицейские штрафуют нарушителей, но суммы штрафов низкие. В результате получаем абсурдную по содержанию ситуацию, когда нарушитель платит штраф за нарушение правил стоянки и продолжает стоять в неположенном месте, поскольку штраф для него незначительный", — подчеркнули законодатели.

Что предлагают депутаты

Парламентарии готовят новую норму КУоАП, которая бы усилила ответственность водителей грузовиков за неправильную парковку. За такое нарушение предлагается штрафовать до 6,8 тыс. грн.

Решение по этой категории админнарушений будут приниматься на основании протоколов полицейских и дальнейшего рассмотрения дел в судах.

Раньше мы писали, когда автомобиль нельзя забирать на штрафплощадку. Также сообщалось, в каком городе Украины полиция выписала автовладельцам больше штрафов за нарушение правил парковки.