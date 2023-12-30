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В Патрульной полиции рассказали, где с 1 января заработают новые камеры контроля скорости на дорогах

30 декабря 2023 19:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Патрульной полиции рассказали, где с 1 января заработают новые камеры контроля скорости на дорогах
Камера контроля скорости. Иллюстративное фото: auto.ria.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине с 1 января 2024 года возобновят свою работу 19 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. В разных городах будет установлен еще 31 новый прибор контроля скорости. В Патрульной полиции рассказали, где именно водителей будут ожидать повышенные меры по контролю их движения на дороге.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Установка новых камер контроля скорости с 1 января

По данным Белошицкого, в Украине с 1 января на дорогах будет работать уже 50 камер контроля скорости. В частности, в столице и Киевской области добавят еще шесть камер. В Николаевской области будет работать 12 новых приборов. В Борисполе и Кривом Роге тоже установят новые камеры, по две на каждый город. В Полтавском регионе заработают еще три комплекса фиксации нарушений ПДД. В Винницкой и Одесской области прибавится также три комплекса. В Закарпатье и Волыни по одной новой камере. Франковцев ожидает установка четырех новых приборов, а львовян — пять. В Житомирской области будут добавлены еще две новые камеры.

Как пишет Белошицкий, всего в Украине с 1 января будет действовать 265 комплексов фиксации нарушений ПДД. Правоохранитель также обратил внимание на штрафы в случае превышения скорости.

"За превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн, более чем на 50 км/ч — 1 700 грн", — указал Белошицкий.

Где именно будут расположены новые камеры контроля скорости

Киев:

  • Проспект Броварской/ст. м. "Левобережная", направление направления прибора ст. м. "Левобережная".

Киевская область:

  • на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев;
  • на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов;
  • на 35 км+352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка;
  • на 28 км+450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
  • на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка.

Борисполь:

  • ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова;
  • ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чуматько.

Кривой Рог:

  • просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора ул. Виноградная;
  • просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора ул. Содружества.

Николаев:

  • просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;
  • просп. Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;
  • ул. Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;
  • просп. Центральный, 96, направление направления прибора ул. Садовая;
  • просп. Богоявленский, 42-А, направление направления прибора ул. Прибужская;
  • просп. Богоявленский, 55/2, направление направления прибора ул. Виноградная;
  • просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинская;
  • просп. Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;
  • просп. Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;
  • просп. Богоявленский, 125, направление направления прибора ул. Старокрепость;
  • просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии.

Николаевская область:

  • на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное.

Полтава:

  • ул. Европейская, 108, направление направления прибора ул. Раисы Кириченко;
  • ул. Решетиловская, 32, направление направления прибора по направлению ул. Героев-пожарных.

Полтавская область:

  • на 30 км+459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава.

Чернигов:

  • ул. Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора ул. Музыкальная;
  • ул. Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора просп. Победы;
  • просп. Мира, 192, направление направления прибора ул. Спасателей;
  • ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора ул. Староделовский;
  • ул. Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора ул. Инструментальное.

Черниговская область:

  • на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев.

Винницкая область:

  • на 417 км+815 автодороги М-30, цнаправление направления прибора с. Чаульское;
  • на 294 км+567 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир;
  • на 294 км+619 автодороги М-21, направление направления прибора г. Винница.

Волынская область:

  • на 97 км+990 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Листно.

Житомирская область:

  • на 190 км+150 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев;
  • на 247 км+134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев.

Закарпатская область:

  • на 226 км+887 автодороги Н-13, направление направления прибора г. Ужгород.

Ивано-Франковская область:

  • на 322 км+566 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Богдана Хмельницкого;
  • на 120 км+854 автодороги Н-10, направление направления прибора г. Ивано-Франковск;
  • на 124 км+050 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Отиния;
  • на 66 км+610 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Пойло.

Львов:

  • ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора ул. Ивана Чмолы.

Львовская область:

  • на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясеновцы;
  • на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;
  • на 3 км+064 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк;
  • на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк.

Одесская область:

  • на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши;
  • на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка;
  • на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса.

Напомним, Правительство внесло изменения в стоимость предоставления услуг Министерства внутренних дел. С 1 января 2024 года возрастут цены на получение водительского удостоверения, экзаменов и регистрации транспортных средств.

Добавим, Кабмин усилит штрафы для водителей крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств за стоянку в непредназначенных местах.

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