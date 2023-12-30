В Патрульной полиции рассказали, где с 1 января заработают новые камеры контроля скорости на дорогах
В Украине с 1 января 2024 года возобновят свою работу 19 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. В разных городах будет установлен еще 31 новый прибор контроля скорости. В Патрульной полиции рассказали, где именно водителей будут ожидать повышенные меры по контролю их движения на дороге.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Установка новых камер контроля скорости с 1 января
По данным Белошицкого, в Украине с 1 января на дорогах будет работать уже 50 камер контроля скорости. В частности, в столице и Киевской области добавят еще шесть камер. В Николаевской области будет работать 12 новых приборов. В Борисполе и Кривом Роге тоже установят новые камеры, по две на каждый город. В Полтавском регионе заработают еще три комплекса фиксации нарушений ПДД. В Винницкой и Одесской области прибавится также три комплекса. В Закарпатье и Волыни по одной новой камере. Франковцев ожидает установка четырех новых приборов, а львовян — пять. В Житомирской области будут добавлены еще две новые камеры.
Как пишет Белошицкий, всего в Украине с 1 января будет действовать 265 комплексов фиксации нарушений ПДД. Правоохранитель также обратил внимание на штрафы в случае превышения скорости.
"За превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн, более чем на 50 км/ч — 1 700 грн", — указал Белошицкий.
Где именно будут расположены новые камеры контроля скорости
Киев:
- Проспект Броварской/ст. м. "Левобережная", направление направления прибора ст. м. "Левобережная".
Киевская область:
- на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев;
- на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов;
- на 35 км+352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка;
- на 28 км+450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
- на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка.
Борисполь:
- ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова;
- ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чуматько.
Кривой Рог:
- просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора ул. Виноградная;
- просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора ул. Содружества.
Николаев:
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;
- просп. Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;
- ул. Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;
- просп. Центральный, 96, направление направления прибора ул. Садовая;
- просп. Богоявленский, 42-А, направление направления прибора ул. Прибужская;
- просп. Богоявленский, 55/2, направление направления прибора ул. Виноградная;
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинская;
- просп. Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;
- просп. Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;
- просп. Богоявленский, 125, направление направления прибора ул. Старокрепость;
- просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии.
Николаевская область:
- на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное.
Полтава:
- ул. Европейская, 108, направление направления прибора ул. Раисы Кириченко;
- ул. Решетиловская, 32, направление направления прибора по направлению ул. Героев-пожарных.
Полтавская область:
- на 30 км+459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава.
Чернигов:
- ул. Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора ул. Музыкальная;
- ул. Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора просп. Победы;
- просп. Мира, 192, направление направления прибора ул. Спасателей;
- ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора ул. Староделовский;
- ул. Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора ул. Инструментальное.
Черниговская область:
- на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев.
Винницкая область:
- на 417 км+815 автодороги М-30, цнаправление направления прибора с. Чаульское;
- на 294 км+567 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир;
- на 294 км+619 автодороги М-21, направление направления прибора г. Винница.
Волынская область:
- на 97 км+990 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Листно.
Житомирская область:
- на 190 км+150 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев;
- на 247 км+134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев.
Закарпатская область:
- на 226 км+887 автодороги Н-13, направление направления прибора г. Ужгород.
Ивано-Франковская область:
- на 322 км+566 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Богдана Хмельницкого;
- на 120 км+854 автодороги Н-10, направление направления прибора г. Ивано-Франковск;
- на 124 км+050 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Отиния;
- на 66 км+610 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Пойло.
Львов:
- ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора ул. Ивана Чмолы.
Львовская область:
- на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясеновцы;
- на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;
- на 3 км+064 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк;
- на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк.
Одесская область:
- на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши;
- на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка;
- на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса.
Напомним, Правительство внесло изменения в стоимость предоставления услуг Министерства внутренних дел. С 1 января 2024 года возрастут цены на получение водительского удостоверения, экзаменов и регистрации транспортных средств.
Добавим, Кабмин усилит штрафы для водителей крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств за стоянку в непредназначенных местах.
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