Українці у Німеччині мають перереєструвати свої автівки

Чоловік біля автомобіля. Ілюстративне фото: Freepik

У Німеччині завершився перехідний період, що дозволяв українцям вільно їздити на авто з українськими номерами. Відтепер громадяни України мають перереєструвати свої транспортні засоби.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на "УкрАвтопром".

Українці зобов'язані перереєструвати свої автівки в Німеччині

У Німеччині офіційно закінчився перехідний період, під час якого громадяни України могли безперешкодно користуватися автомобілями з українською реєстрацією.

Тепер, якщо автомобіль перебуває в країні більш ніж 12 місяців (з моменту в'їзду або отримання захисту), його обов'язково потрібно зареєструвати та отримати німецькі номери. В іншому випадку загрожують штрафи або евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик за рахунок власника.

Крім того, після року проживання у Німеччині українська "зелена картка" може не визнаватися, що вимагає оформлення німецької страховки.

Для перереєстрації автотранспорту потрібно пройти німецький технічний огляд (TÜV або DEKRA) та оформити місцеве страхування.

Скриншот повідомлення УкрАвтопром

Зміни для українців за кордоном — що відомо

Нещодавно стало відомо, яку суму грошей потрібно мати для в'їзду до Німеччини у 2026 році. Необхідно продемонструвати наявність коштів із розрахунку: 45 євро на одну особу на кожен день перебування (приблизно 2 291 грн).

Також ми пояснювали, за що можуть виселити з орендованого житла у Німеччині. Головна причина для виселення — це гроші. Якщо ви не платите два місяці поспіль або систематично накопичуєте борг, власник має право на негайне розірвання договору без попередження.

Загалом нині у багатьох європейських країнах поступово скорочують фінансову підтримку для українських біженців. Наприклад, у Польщі посилили умови отримання соціальної допомоги, а в Німеччині зменшили розмір виплат для тих, хто приїхав після 1 квітня 2025 року.