Головна Авто У Німеччині українці мають перереєструвати свої авто — деталі

У Німеччині українці мають перереєструвати свої авто — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 14:49
Українці у Німеччині мають перереєструвати свої автівки
Чоловік біля автомобіля. Ілюстративне фото: Freepik

У Німеччині завершився перехідний період, що дозволяв українцям вільно їздити на авто з українськими номерами. Відтепер громадяни України мають перереєструвати свої транспортні засоби.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на "УкрАвтопром".

Читайте також:

Українці зобов'язані перереєструвати свої автівки в Німеччині

У Німеччині офіційно закінчився перехідний період, під час якого громадяни України могли безперешкодно користуватися автомобілями з українською реєстрацією.

Тепер, якщо автомобіль перебуває в країні більш ніж 12 місяців (з моменту в'їзду або отримання захисту), його обов'язково потрібно зареєструвати та отримати німецькі номери. В іншому випадку загрожують штрафи або евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик за рахунок власника.

Крім того, після року проживання у Німеччині українська "зелена картка" може не визнаватися, що вимагає оформлення німецької страховки.

Для перереєстрації автотранспорту потрібно пройти німецький технічний огляд (TÜV або DEKRA) та оформити місцеве страхування.

У Німеччині українці мають перереєструвати свої оавтомобілі
Скриншот повідомлення УкрАвтопром

Зміни для українців за кордоном — що відомо

Нещодавно стало відомо, яку суму грошей потрібно мати для в'їзду до Німеччини у 2026 році. Необхідно продемонструвати наявність коштів із розрахунку: 45 євро на одну особу на кожен день перебування (приблизно 2 291 грн).

Також ми пояснювали, за що можуть виселити з орендованого житла у Німеччині. Головна причина для виселення — це гроші. Якщо ви не платите два місяці поспіль або систематично накопичуєте борг, власник має право на негайне розірвання договору без попередження.

Загалом нині у багатьох європейських країнах поступово скорочують фінансову підтримку для українських біженців. Наприклад, у Польщі посилили умови отримання соціальної допомоги, а в Німеччині зменшили розмір виплат для тих, хто приїхав після 1 квітня 2025 року.

Німеччина українці транспорт автомобіль водії
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
