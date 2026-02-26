Украинцы обязаны перерегистрировать автомобили в Германии

Мужчина возле автомобиля. Иллюстративное фото: Freepik

Украинцы, находящиеся в Германии, должны перерегистрировать свои транспортные средства. Ведь в Германии завершился переходный период, позволявший гражданам Украины ездить на автомобилях с украинскими номерами.

О б этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "УкрАвтопром".

Украинцы обязаны перерегистрировать машины в Германии

В Германии официально закончился переходный период, во время которого граждане Украины могли беспрепятственно пользоваться автомобилями с украинской регистрацией.

Теперь, если автомобиль находится в стране более 12 месяцев (с момента въезда или получения защиты), его обязательно нужно зарегистрировать и получить немецкие номера. В противном случае грозят штрафы или эвакуация транспортного средства на штрафплощадку за счет владельца.

Кроме того, после года проживания в Германии украинская "зеленая карта" может не признаваться, что требует оформления немецкой страховки.

Для перерегистрации автотранспорта нужно пройти немецкий технический осмотр (TÜV или DEKRA) и оформить местное страхование.

Изменения для украинцев за рубежом — что известно

Недавно стало известно, какую сумму денег нужно иметь для въезда в Германию в 2026 году. Необходимо продемонстрировать наличие средств из расчета: 45 евро на одного человека на каждый день пребывания (примерно 2 291 грн).

Также мы объясняли, за что могут выселить из арендованного жилья в Германии. Главная причина для выселения — это деньги. Если вы не платите два месяца подряд или систематически накапливаете долг, владелец имеет право на немедленное расторжение договора без предупреждения.

В целом сейчас во многих европейских странах постепенно сокращают финансовую поддержку для украинских беженцев. Например, в Польше ужесточили условия получения социальной помощи, а в Германии уменьшили размер выплат для тех, кто приехал после 1 апреля 2025 года.