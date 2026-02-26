Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Украинцы обязаны перерегистрировать автомобили в Германии — причина

Украинцы обязаны перерегистрировать автомобили в Германии — причина

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:49
Украинцы обязаны перерегистрировать автомобили в Германии
Мужчина возле автомобиля. Иллюстративное фото: Freepik

Украинцы, находящиеся в Германии, должны перерегистрировать свои транспортные средства. Ведь в Германии завершился переходный период, позволявший гражданам Украины ездить на автомобилях с украинскими номерами.

О б этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "УкрАвтопром".

Реклама
Читайте также:

  

Украинцы обязаны перерегистрировать машины в Германии

В Германии официально закончился переходный период, во время которого граждане Украины могли беспрепятственно пользоваться автомобилями с украинской регистрацией.

Теперь, если автомобиль находится в стране более 12 месяцев (с момента въезда или получения защиты), его обязательно нужно зарегистрировать и получить немецкие номера. В противном случае грозят штрафы или эвакуация транспортного средства на штрафплощадку за счет владельца.

Кроме того, после года проживания в Германии украинская "зеленая карта" может не признаваться, что требует оформления немецкой страховки.

Для перерегистрации автотранспорта нужно пройти немецкий технический осмотр (TÜV или DEKRA) и оформить местное страхование.

У Німеччині українці мають перереєструвати свої оавтомобілі
Скриншот сообщения УкрАвтопром

Изменения для украинцев за рубежом — что известно

Недавно стало известно, какую сумму денег нужно иметь для въезда в Германию в 2026 году. Необходимо продемонстрировать наличие средств из расчета: 45 евро на одного человека на каждый день пребывания (примерно 2 291 грн).

Также мы объясняли, за что могут выселить из арендованного жилья в Германии. Главная причина для выселения — это деньги. Если вы не платите два месяца подряд или систематически накапливаете долг, владелец имеет право на немедленное расторжение договора без предупреждения.

В целом сейчас во многих европейских странах постепенно сокращают финансовую поддержку для украинских беженцев. Например, в Польше ужесточили условия получения социальной помощи, а в Германии уменьшили размер выплат для тех, кто приехал после 1 апреля 2025 года.

Германия украинцы транспорт автомобиль водители
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации