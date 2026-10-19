Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

У понеділок, 19 жовтня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, від чого залежить завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею. За його словами, пасажиропотік зростає перед вихідними, а на найпопулярніших переходах іноді накопичується кілька десятків автомобілів, тоді як на інших напрямках черг може взагалі не бути. Він також розповів, як організований виїзд з України автобусів і вантажівок.

Про це Демченко розповів у телеефірі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як змінюється ситуація на кордоні з Польщею

"Якщо говорити про легковий транспорт, то суттєвих черг на кордоні не фіксується. Звісно, що в окремі дні, в окремі години може бути певне навантаження на пункти пропуску – особливо, якщо говорити про кордон з Польщею", — сказав речник ДПСУ.

За словами речника ДПСУ, навантаження на пункти пропуску зазвичай збільшується перед вихідними та в суботу. Щоб пояснити зміну пасажиропотоку, Демченко навів дані про кількість перетинів державного кордону за останні дні.

"Наприклад, у п’ятницю кордон перетнуло 92 тисячі громадян, у суботу цей показник був на рівні 104 тисяч перетинів кордону, а в неділю він коливався на рівні 100 тисяч громадян, які перетнули кордон. Це, якщо говорити про всі ділянки кордону, і 50% цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею", — розповів Демченко.

Читайте також:

Найбільше водіїв обирають пункт пропуску Устилуг на Волині, а також Шегині та Краківець на Львівщині. За інформацією речника, там одночасно можуть очікувати на перетин кордону 60–70 автомобілів. На інших переходах ситуація може бути значно спокійнішою.

У ДПСУ радять водіям заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску та обирати менш завантажені напрямки.

Як перетинають кордон автобуси та вантажівки

Для автобусів і вантажних автомобілів, які виїжджають з України, діє система електронної черги. Вона визначає час прибуття водія до пункту пропуску, тому фізичні черги на українському боці кордону не утворюються.

"Звісно, на території суміжних держав подібної системи немає, і там доводиться перебувати вже в живій черзі в очікуванні на перетин кордону", — зауважив Демченко.

На затримки вантажівок також можуть впливати митні процедури під час оформлення товарів і тимчасове призупинення пропускних операцій через повітряні тривоги.

Де перевірити завантаженість пунктів пропуску

Західне регіональне управління ДПСУ оновлює інформацію про ситуацію на пунктах пропуску на своїй сторінці у Facebook кожні три години. Водіям рекомендують перевіряти ці дані перед поїздкою, щоб обрати зручніший маршрут.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що станом на ранок понеділка, 19 жовтня, на більшості пунктів пропуску України із сусідніми державами черг не було. Найбільше скупчення транспорту спостерігалося на окремих переходах до Польщі, тоді як на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою рух переважно залишався вільним.

Також Новини.LIVE писали, що водіям, які планують їхати до Румунії власним автомобілем, варто перевірити наявність чинного документа про проходження технічного огляду. За правилами країни, без такого документа автомобіль може не пройти прикордонний контроль, навіть якщо зовні він справний.