Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

В понедельник, 19 октября, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, от чего зависит загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей. По его словам, пассажиропоток растет перед выходными, а на самых популярных переходах иногда скапливается несколько десятков автомобилей, тогда как на других направлениях очередей может вообще не быть. Он также рассказал, как организован выезд из Украины автобусов и грузовиков.

Об этом Демченко рассказал в эфире, передает Новини.LIVE.

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Как меняется ситуация на границе с Польшей

По словам представителя ГПСУ, нагрузка на пункты пропуска обычно увеличивается перед выходными и в субботу. Чтобы объяснить изменение пассажиропотока, Демченко привел данные о количестве пересечений государственной границы за последние дни.

"Например, в пятницу границу пересекли 92 тысячи граждан, в субботу этот показатель составил 104 тысячи пересечений границы, а в воскресенье он колебался на уровне 100 тысяч граждан, пересекших границу. Это, если говорить обо всех участках границы, и 50% этого пассажиропотока приходится на границу с Польшей", — рассказал Демченко.

Чаще всего водители выбирают пункт пропуска Устилуг на Волыни, а также Шегини и Краковец на Львовщине. По информации пресс-секретаря, там одновременно могут ожидать пересечения границы 60–70 автомобилей. На других переходах ситуация может быть значительно спокойнее.

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В ГПСУ советуют водителям заранее проверять загруженность пунктов пропуска и выбирать менее загруженные направления.

Как пересекают границу автобусы и грузовики

Для автобусов и грузовых автомобилей, выезжающих из Украины, действует система электронной очереди. Она определяет время прибытия водителя к пункту пропуска, поэтому физические очереди на украинской стороне границы не образуются.

"Конечно, на территории соседних государств подобной системы нет, и там приходится стоять в живой очереди в ожидании пересечения границы", — отметил Демченко.

На задержки грузовиков также могут влиять таможенные процедуры при оформлении товаров и временная приостановка пропускных операций из-за воздушных тревог.

Где проверить загруженность пунктов пропуска

Западное региональное управление ГПСУ обновляет информацию о ситуации на пунктах пропуска на своей странице в Facebook каждые три часа. Водителям рекомендуют проверять эти данные перед поездкой, чтобы выбрать более удобный маршрут.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на утро понедельника, 19 октября, на большинстве пунктов пропуска Украины с соседними государствами очередей не было. Наибольшее скопление транспорта наблюдалось на отдельных переходах в Польшу, тогда как на границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой движение в основном оставалось свободным.

Также Новини.LIVE писали, что водителям, планирующим ехать в Румынию на собственном автомобиле, следует проверить наличие действующего документа о прохождении технического осмотра. Согласно правилам страны, без такого документа автомобиль может не пройти пограничный контроль, даже если внешне он исправен.