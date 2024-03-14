У ДПСУ розповіли, на кордоні з якими країнами ЄС є черги через блокади польських фермерів

Блокада польських фермерів. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Польські фермери продовжують блокувати рух на напрямку п'яти пунктів пропуску з Україною. Внаслідок цього зафіксовано черги вантажівок і на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону та в коментарі "Українській правді" у четвер, 14 березня.

Читайте також:

Черги на кордоні

Поляки блокують п'ять напрямків, це пункти пропуску:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині".

"І якщо в бік України вони ще пропускають певну кількість вантажних транспортних засобів (найменше по "Ягодину" та "Шегинях"), то на всіх цих напрямках узагалі не пропускаються вантажівки в бік Польщі. Фактично зараз рух вантажівок з України в Польщу на цих п’яти напрямках повністю заблокований", — розповів Демченко.

За його словами, в чергах на території Польщі загалом сукупно знаходяться приблизно 1 050 вантажівок. Найбільше навпроти ПП "Рава-Руська" та "Ягодин". Демченко зазначив, що рух вантажівок через ПП "Краківець" наразі не заблоковано.

Він повідомив, що внаслідок блокади поляків фіксується і збільшення черг на інших напрямках. За його словами, в напрямку ПП "Ужгород" з боку Словаччини знаходяться 500 вантажівок, навпроти пункту пропуску "Тиса" з боку Угорщини – понад 1000 в.т.з. і навпроти двох ПП "Дякове" і "Порубне" з боку Румунії 500 та 350 вантажівок.

Водночас рух вантажівок на цих напрямках інтенсивний, відповідно до їхніх пропускних спроможностей.

Демченко додав, що рух автобусів та легкових автомобілів не блокується і відбувається на всіх напрямках.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні вже понад чотири місяці тривають страйки, які серйозно ускладнюють пересування вантажного транспорту через пункти пропуску. Дії протестувальників створюють додаткові перешкоди для українського бізнесу. 98% українських компаній зіштовхнулися зі збільшенням транспортних витрат через блокаду кордону.

Також українські прикордонники щоденно викривають приблизно десять ухилянтів, які намагаються перетнути кордон з підробленими документами. Довідки про нібито непридатність до служби та інші посвідчення, які дають можливість уникнути мобілізації в Україні, прикордонники перевіряють за допомогою електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Він значно спростив роботу на пропускних пунктах та дозволяє швидше знайти інформацію про чоловіка.