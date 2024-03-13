Черги на кордоні України сьогодні ввечері 13 березня

Черги на кордоні України — де доведеться затриматись у заторі
В Держприкордонслужбі оновили інформацію про перетин кордону України з країнами ЄС та Молдовою станом на вечір середи, 13 березня. Водії тривалий час затримаються на деяких КПП. А до того ж прикордонники просять врахувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.
Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 13 березня: пункти пропуску
Станом на 18:00 черги на кордонах із сусідніми країнами фіксуються на кількох КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 800 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" - 10 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 20 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, не так давно прикордонники з Білгород-Дністровського загону затримали одесита, який в образі лорда Волдеморта намагався втекти до Молдови.
Водночас польські фермери-страйкарі розблокували пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею.
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