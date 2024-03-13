Черги на кордоні України сьогодні ввечері 13 березня

Автобуси в черзі на кордоні. Фото: Новини.LIVE

В Держприкордонслужбі оновили інформацію про перетин кордону України з країнами ЄС та Молдовою станом на вечір середи, 13 березня. Водії тривалий час затримаються на деяких КПП. А до того ж прикордонники просять врахувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

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Черги на кордоні України 13 березня: пункти пропуску

Станом на 18:00 черги на кордонах із сусідніми країнами фіксуються на кількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 800 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" - 20 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, не так давно прикордонники з Білгород-Дністровського загону затримали одесита, який в образі лорда Волдеморта намагався втекти до Молдови.

Водночас польські фермери-страйкарі розблокували пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею.