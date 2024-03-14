В ГПСУ рассказали, на границе с какими странами ЕС есть очереди из-за блокады польских фермеров

Блокада польских фермеров. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Польские фермеры продолжают блокировать движение на направлении пяти пунктов пропуска с Украиной. Вследствие этого зафиксированы очереди грузовиков и на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона и в комментарии "Украинской правде" в четверг, 14 марта.

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Поляки блокируют пять направлений, это пункты пропуска:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Шегини".

"И если в сторону Украины они еще пропускают определенное количество грузовых транспортных средств (меньше всего по "Ягодину" и "Шегиням"), то на всех этих направлениях вообще не пропускаются грузовики в сторону Польши. Фактически сейчас движение грузовиков из Украины в Польшу на этих пяти направлениях полностью заблокировано", — рассказал Демченко.

По его словам, в очередях на территории Польши в целом совокупно находятся примерно 1 050 грузовиков. Больше всего напротив ПП "Рава-Русская" и "Ягодин". Демченко отметил, что движение грузовиков через ПП "Краковец" сейчас не заблокировано.

Он сообщил, что в результате блокады поляков фиксируется и увеличение очередей на других направлениях. По его словам, в направлении ПП "Ужгород" со стороны Словакии находятся 500 грузовиков, напротив пункта пропуска "Тиса" со стороны Венгрии — более 1000 в.т.з. и напротив двух ПП "Дьяково" и "Порубное" со стороны Румынии 500 и 350 грузовиков.

В то же время движение грузовиков на этих направлениях интенсивное, в соответствии с их пропускными возможностями.

Демченко добавил, что движение автобусов и легковых автомобилей не блокируется и происходит на всех направлениях.

Напомним, на украинско-польской границе уже более четырех месяцев продолжаются забастовки, серьезно усложняющие передвижение грузового транспорта через пункты пропуска. Действия протестующих создают дополнительные препятствия украинскому бизнесу. 98% украинских компаний столкнулись с увеличением транспортных расходов из-за блокады границы.

Также украинские пограничники ежедневно разоблачают около десяти уклонистов, пытающихся пересечь границу с поддельными документами. Справки о якобы непригодности к службе и других удостоверениях, которые позволяют избежать мобилизации в Украине, пограничники проверяют с помощью электронного реестра военнообязанных "Оберег". Он значительно упростил работу на пропускных пунктах и позволяет быстрее найти информацию о мужчине.