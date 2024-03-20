У Держприкордонслужбі розповіли на яких КПП на кордоні з Польщею повністю обмежений рух фур

Черга з вантажівок. Фото: PAP

Фермери у Польщі продовжують протестувати, обмежуючи рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. Вони впускають лише кілька машин щогодини або зовсім блокують дорогу в деяких районах.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у середу, 20 березня.

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Демченко повідомив, що зараз протести тривають на п’яти пунктах пропуску. Фермери блокують в’їзд вантажівок до Польщі через пункти "Ягодин" та "Рава-Руська", де було зафіксовано відсутність руху з України. Також через "Шегині" дозволили проїзд лише декільком вантажівкам, вчора було пропущено п’ять таких транспортних засобів.

Він додав, що через "Ягодин" і "Шегині" було дозволено перетин кордону лише для обмеженої кількості легкових автомобілів з Польщі до України - 70 і 40 відповідно за минулу добу. Станом на ранок 20 березня на польській стороні у чергах на цих п’яти напрямках чекало 850 вантажівок, більшість з яких були біля КПП "Ягодин".

Сьогодні польські фермери організували великий страйк, під час якого відбудуться блокування доріг та протести у понад 500 місцях по всій країні.

Головні вимоги фермерів — це скасування Європейського зеленого курсу польським урядом та зупинка імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, що нещодавно польські фермери анонсували нову блокаду руху вантажного транспорту на кордоні з Німеччиною.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Єврокомісія.