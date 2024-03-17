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У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею

17 березня 2024 15:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею
Черги на кордоні України. Фото: "Суспільне Ужгород"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що наразі понад 1000 вантажівок стоять у чергах на кордоні з Польщею. Фермери продовжують блокувати рух. 

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону у неділю, 17 березня.

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Ситуація на кордоні з Польщею

За словами Демченка, польські фермери продовжують блокувати або ускладнювати рух на п'яти пунктах пропуску. Він наголосив, що суттєвих змін на кордоні в діях поляків не вбачає.

"Сукупно на всіх напрямках на території Польщі в чергах перебуває трохи більш як 1000 вантажних транспортних засобів", — наголосив Демченко.

Найскладніша ситуація навпроти КПП "Ягодин", "Рава-Руська" і "Шегині".

Нагадаємо, черги на кордоні з Україною 17 березня виявили на кількох пунктах пропуску. При підготовці до подорожі до країн ЄС та Молдови зважайте на ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також 15 березня на польсько-словацькому кордоні біля пункту пропуску Хижне польські фермери заблокували рух. Фермери висловили протест проти ввезення агропродукції з України та Росії, яке, на їхню думку, здійснюється через цей пункт пропуску.

Польща
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Україна
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ДПСУ

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