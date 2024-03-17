В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на границе с Польшей

Очереди на границе Украины. Фото: "Суспільне Ужгород"

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что сейчас более 1 000 грузовиков стоят в очередях на границе с Польшей. Фермеры продолжают блокировать движение.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 17 марта.

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Ситуация на границе с Польшей

По словам Демченко, польские фермеры продолжают блокировать или усложнять движение на пяти пунктах пропуска. Он подчеркнул, что существенных изменений на границе в действиях поляков не видит.

"Совокупно на всех направлениях, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1 000 грузовых транспортных средств", — подчеркнул Демченко.

Самая сложная ситуация напротив КПП "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини".

Напомним, очереди на границе с Украиной 17 марта обнаружили на нескольких пунктах пропуска. При подготовке к путешествию в страны ЕС и Молдовы учитывайте вероятность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также 15 марта на польско-словацкой границе возле пункта пропуска Хижнее польские фермеры заблокировали движение. Фермеры выразили протест против ввоза агропродукции из Украины и России, которая, по их мнению, осуществляется через пункт пропуска.